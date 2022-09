„Prvních šest kol jsme v lize i přesto, že jsme měli velice těžký los, zvládli dobře, ale teď jsme dva zápasy v řadě prohráli, takže máme co napravovat,“ zmínil trenér Jozef Weber porážky s Ml. Boleslaví a se Slavií. „Je třeba, abychom zabrali a nepropadali se v tabulce. Věřím, že si to všichni tady uvědomujeme,“ dodal kouč Dynama.

Do sobotního zápasu půjde Dynamo bez Jakuba Hory, jenž byl v Edenu vyloučen a disciplinárka mu zastavila činnost na čtyři zápasy nepodmíněně. „ K dispozici už naopak bude David Broukal a do kupy se dává Matej Mršič. Do tréninku už se zapojil také Benjamin Čolič, jenž před týdnem pro zranění chyběl,“ přemítal Weber.

Fotbalisté Dynama v osmi úvodních kolech uhráli osm bodů, což vzhledem k tomu, že za soupeře měli i Spartu, Slovácko, Plzeň a Slavii, není až tak špatná bilance. „Jenže v lize nejsou lehké zápasy,“ zdůraznil trenér Weber před sobotním utkáním proti Olomouci, která minule podlehla Plzni smolně 2:3. „A vstřelit v této době dva góly Plzni, to není jen tak! Viděli jsme ten zápas na videu a dobře víme, že nás čeká velice těžký zápas s hodně nepříjemným soupeřem,“ konstatoval Weber, zároveň ale dodal, že do zápasu tým půjde s cílem získat tři body. „Doma jsme ještě nevyhráli a bodovat bychom potřebovali, abychom se dostali zase na tu vlnu, na které jsme byli v úvodu sezony,“ uzavřel trenér Dynama.

Body z jihu Čech ale v sobotu chce i Olomouc: „Budějovice na nás mají jeden bod a my se chceme dostat před ně,“ prohlásil na klubovém webu . asistent olomouckého kouče Milan Kerbr. „Jako každého soupeře jsme hru Budějovic studovali a pevně věřím, že tam dokážeme vyhrát,“ dodal. „Nám bude kvůli kartám chybět Jakub Pokorný, avšak vrátil se nám po trestu Lukáš Vraštil,“ sdělil Kerbr.

LÍŠEŇ U JORDÁNU

Ve II. lize Táborsko po pohárovém postupu v Přepeřích hraje v neděli doma s první Líšní (16:30). „Teď v neděli nás čeká těžký zápas, Líšeň ještě v soutěži neprohrála,“ uvedl staronový trenér Roman Nádvorník. „Po tomto zápase bude reprezentační přestávka, kdy budeme mít větší prostor, abychom mužstvo zkonsolidovali a připravili na zbytek podzimní sezony. Věřím ale, že budeme úspěšní už teď o víkendu a že budeme na domácím hřišti bodovat,“ podtrhl kouč FCT.

Ve III. lize hraje Dynamo B v sobotu s Vltavínem (10:30 Složiště). „Minule z Admiry jsme vezli bod za remízu 1:1, když nám nebyl uznán gól, který byl asi regulérní, alespoň na videu to tak vypadalo. Nedá se ale nic dělat, pokusíme se tři body získat teď doma,“ ujistil trenér Dušan Žmolík.

Písek po třech vysokých porážkách v řadě před týdnem si s Motorletem za výhru 1:0 připsal cenné tři body. „Doufám, že tahle výhra klukům pomůže zase získat jistotu,“ věřil před sobotním střetnutím v Králově Dvoře trenér Milan Nousek.

Sobotní divize: Soběslav – Komárov, Katovice – Horní Bříza, Doubravka – Lom (vše od 16:30), M. Lázně – Č. Krumlov (10.15).

I. liga dorostu: Dynamo ČB – Brno v sobotu (13:30 na Složišti).