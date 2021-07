Po přípravném duelu s Táborskem 24letý záložník odpovídal na dotazy Deníku.

Jak došlo k tomu, že jste se přesunul z Plzně na jih Čech?

Musím říct, že to všechno bylo strašně rychlé. Že o mě mají Budějovice zájem, jsem se dozvěděl ve čtvrtek s tím, že vedení Viktorky má zájem, abych do Budějovic šel na hostování, abych se dostal do nějaké herní pohody a sebevědomí, protože po zranění jsem toho moc neodehrál. Já souhlasil, neboť jsem věděl, že Budějovice jsou superklub. Mluvil jsem o tom s Jindrou Staňkem, který v Budějovicích chytal, i s dalšími kluky, kteří tady působili. Takže jsem věděl, do čeho jdu a nijak dlouho se nerozmýšlel. Je to pro mě šance se ukázat a doufám, že to pomůže mně, ale hlavně, že já svými výkony pomůžu Budějovicím.

Váš příchod se zrodil tak narychlo, že jste své nové spoluhráče prvně viděl až při svém debutu v Táboře…

Dorazil jsem do Budějovic večer před zápasem s Táborskem a trenér chtěl, abych se k mužstvu připojil co nejdřív, abych v Táboře odehrál alespoň ten jeden poločas. Tak jsem nad ničím nepřemýšlel, v pátek ještě dotrénoval poslední trénink v Plzni, večer se vypravil do Budějovic a druhý den v Táboře už nastoupil do zápasu.

A ten jste nečekaně prohráli, takže premiéra v novém působišti nic moc?

Bohužel jsme prohráli, je to ale jen příprava, takže to až tolik nebolí. Ale jedno mi to rozhodně není, my musíme chtít vyhrát každý zápas. Ať je to příprava, anebo mistrovské utkání. Určitě si i zápas v Táboře s trenérem rozebereme a zhodnotíme. To, že jsme prohráli, mě osobně strašně moc mrzí, protože já chci vyhrát každý zápas.

Vzpomínáte si na zápas loni na jaře za Plzeň proti Dynamu, který jste v Plzni tehdy vyhráli 1:0 a ten vítězný gól jste ke konci dal právě vy?

Jasně, pamatuji si na to. Já šel do zápasu až na posledních asi deset minut a cirka dvě minuty před koncem jsem takovou tečovanou ranou překonal Jardu Drobného v bráně.

Jaký post v sestavě vám vyhovuje nejvíc? Třeba desítka?

Určitě, převzal jsem to po tátovi a celý život jsem byl vedený jako útočník. Myslím si, že mojí hlavní devízou je zakončení a rychlost. Takže nejlíp se cítím určitě na hrotu, anebo na desítce. Poslední roky, ať už v Holandsku, tak i potom v Plzni, nastupuji často i z křídla, takže i na tuto pozici jsem adaptovaný. Ale je věcí trenéra, jakou pozici mi určí, kde budu pro tým nejplatnější.

S trenérem už jste se o své roli v týmu bavil?

Mluvili jsme spolu a je to nastavené tak, že Budějovice chtějí pomoci mně k většímu zápasovému vytížení a já samozřejmě udělám všechno pro to, abych Budějovicím pomohl v lize k co nejlepšímu umístění.

Takže se dá říct, že se na své angažmá v Dynamu těšíte?

Stoprocentně! Těším se moc, je to pro mě zase nová výzva a se budu snažit udělat maximum pro to, aby se Budějovicím dařilo a aby v klubu s mými výkony panovala spokojenost.

V SOBOTU VE VLAŠIMI

V dalším přípravném utkání hrají fotbalisté Dynama v sobotu ve Vlašimi (11.00), která v přípravě vyhrála v Teplicích 3:2 (Kozel, Blecha, Janda) a v Praze s Bohemians 5:3 (Blecha 2, Červenka, Višinský, Alijagič). Ve Vlašimi v minulé sezoně z Dynama hostoval Fortune Bassey (v létě se vrátil do Č. Budějovic). Dynamo na svém webu sdělilo, že ukončilo testování brankáře Pecháčka (Táborsko), slovenského stopera Bednára a útočníka Dordiče, zatímco krajní záložník Tolno (Táborsko) v testu pokračuje dál.

TÁBORSKO S TEPLICEMI

Druholigové Táborsko v dalším přípravném utkání se v sobotu od 10.30 hod. v Písku střetne s Teplicemi, které tímto zápasem zakončí v Písku své soustředění: „Dosud jsme v přípravných zápasech točili téměř celý kádr, v sobotu už budeme ladit a chtěli bychom přiblížit sestavu více k té ligové,“ uvedl pro klubový web kouč Radim Kučera.