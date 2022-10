Zmíněnou červenou kartu dostal hned na začátku druhé půle Lukáš Havel poté, co rozhodčí Křepský mu sice za faul na Kubalu udělil žlutou kartu, po prozkoumání celé situace u videa ale svůj verdikt změnil a domácího stopera vyloučil.

Hráče Dynama VAR nepotěšil už krátce předtím, když v nastaveném čase prvního dějství právě Havla poslal po rohovém kopu v pokutovém území k zemi Kodeš a domácí fotbalisté i diváci se dožadovali pokutového kopu. VAR sice celou situaci zkoumal, rozhodčí Křepský se ale k videu vše zkontrolovat nevydal a zřejmě se spokojil s tím, že VAR to jako faul neposoudil.

„Díval jsem se na video a nechápu, jak to lze neodpískat. Tam bylo zcela jasné držení,“ po dotazu Deníku jen nechápavě vrtěl hlavou trenér Jozef Weber. „Samozřejmě, že kdyby rozhodčí nařídil penaltu, určitě by se zápas vyvíjel úplně jinak,“ zdůraznil kouč Dynama na pozápasové tiskové konferenci.

Jenže penaltu fotbalisté Dynama nekopali, naopak hned krátce po zmíněném zásahu VAR šli po Havlově vyloučení do deseti a čisté konto v oslabení drželi jen pár minut. Hradec měl hned z trestného kopu za Havlův faul šanci jít do vedení, Čihák však hlavou minul. Vzápětí po Gabrielově přihrávce ale už Kubala mířil přesně. „Že jsme nedokázali bezgólový stav aspoň ty tři čtyři minuty udržet, mě hodně štve. Mohli jsme nasadit Čoudka a prostřídat to do větší defenzívy, jenže za stavu 0:1 jsme museli poslat do zápasu ofenzivnější hráče a pokusit se ještě něco s výsledkem udělat,“ mrzelo Webera. Litoval i absence Daniela Haise: „Je to soubojový typ, jemu by tento zápas seděl. Bohužel zdravotně není v pořádku.“

Jeho svěřenci se sice snažili i v deseti korigovat, hosté ale do otevřené obrany vyjížděli do velice nebezpečných protiútoků. Druhý gól měl na kopačce Vašulín, ve vyložené šanci ho ale Janáček vychytal. Další své dvě tutovky už ale Hradec proměnil a vezl si z jihu Čech tři body. „Pro nás je to velmi cenné vítězství,“ zářil trenér hostí Miroslav Koubek a uznal, že jeho týmu pomohla červená karta pro Havla. „Domácí mužstvo považuji za velice dobré, což dokazuje v zápasech venku. Ani v oslabení se Budějovice nevzdaly, avšak podržela nás obrana,“ oddechl si zkušený lodivod Hradce Králové.

„Prohra doma 0:3 pro nás je velice krutá, ale věřím, že jako jsme se po vysoké prohře s Olomoucí zvedli výhrou na Baníku, se z toho i teď vyhrabeme. Víc mě mrzí ztráta Lukáše Havla, určitě dostane trest,“ zřejmě už myslel domácí trenér Jozef Weber na sobotní ligu v Jablonci.