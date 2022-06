Do nové sezony půjde Dynamo s obměněným kádrem: hostování ukončili brankář Vorel (Sparta), krajní záložníci van Buren (Slavia) a Mihálik (Plzeň), do Slovácka zamířil Brandner, naopak na přestup přišli útočník Tomáš Zajíc z ostravského Baníku a záložník Jakub Švec z Dunajské Stredy. „Dvě posily ještě máme vyhlédnuté a věřím, že do odjezdu na soustředění do Kaprunu se nám podaří jejich příchod dotáhnout do konce,“ sdělil Deníku majitel Dynama Vladimír Koubek.

Do přípravy byli po návratu ze svých hostování zařazeni i Sladký (Ml. Boleslav), Luksch (Lipt. Mikuláš), Kousal (Skalica), Krch, Janáček (oba Táborsko), Mašek a Němeček (oba Písek), z divizního béčka byl do kádru áčka přeřazen Jakub Matoušek (na podzim hostoval v Táboře).

Nový kouč Jozef Weber začátek přípravy uvítal: „Už jsem se nemohl dočkat, až to začne, moc se těším,“ líčil ve včerejším rozhovoru s novináři. „Podmínky tady na trénování jsou bezvadné a já tudíž i proto zrušil naplánované soustředění v Třeboni a místo toho se celý týden budeme intenzivně připravovat na Složišti. Já ten týden budu alespoň moci využít na to, že se s prostředím tady víc seznámím,“ uvedl nový trenér prvoligového Dynama.

Vrcholem letní přípravy bude soustředění v rakouském Kaprunu (11. až 19. července): „Tam bychom měli na devětadevadesát procent jet v tom složení, ve kterém bychom měli jít i do nového ročníku první ligy,“ podtrhl trenér Weber a vyzdvihl dojednané soupeře na přípravné zápasy v Rakousku. „Je mezi nimi i Union Berlín, to je hodně kvalitní tým. A další soupeř z bundesligy je v jednání,“ zmínil střetnutí proti Augsburgu, kde se včera ještě upřesňoval čas výkopu.

Své nové svěřence trenér Weber teprve bude blíže poznávat, ale na přímý dotaz, co si slibuje od příchodu Tomáše Zajíce, měl odpověď po ruce: „Věřím, že ho tady probudíme.“ usmál se. „Teď měl trošku slabší fázi, na Baníku se neprosadil, ani pak v Polku, ale předtím ty sezony ve Slovácku měl velice dobré a já věřím, že na to naváže.“

V pondělí těsně před odjezdem na úvodní trénink na Složiště vedení klubu definitivně dohodlo příchod další posily do ofenzivy. „Sice jsme na kraj zálohy počítali s Brandnerem, nakonec jsme se však shodli, že Patrik by potřeboval nějakou změnu a souhlasili jsme s jeho přestupem do Slovácka. Hledali jsme hráče s podobnou typologií a věřím, že Jakub Švec by mohl být dobrou volbou. Sice přichází ze slovenské ligy a těm hráčům většinou nějakou dobu trvá, než se na českou ligu adaptují, ale je to mladý hráč, smlouvu má na tři roky, a tak věřím, že se dokáže do základní sestavy propracovat,“ zadoufal trenér Weber (rozhovory s oběma posilami chystá Deník v týdnu).

Jedničkou v brance by po odchodu Vojtěcha Vorla měl být David Šípoš, jehož konkurenty budou další tři gólmani. „Původně jsem v hlavě měl dva adepty, kteří by po Vorlově odchodu mohli do týmu přijít, ale máme Šípoše a z Táborska se vrací Janáček, a protože oba dle mého soudu mají kvalitu, kterou v letní přípravě také potvrdí, nebudeme snad už brankářský post muset řešit,“ poznamenel Weber a dodal, že do přípravy se navíc zapojí i mladíci Luksch a Kerl. „Šanci dostanou všichni čtyři,“ ujistil a dodal, že to je i úkol pro nového trenéra brankářů (tím je bývalý vynikající gólman Dynama Zdeněk Křížek).

Nový trenér do Č. Budějovic přichází s jednoznačným přáním: „Chtěl bych navázat na dobrou práci předcházejících trenérů, díky nimž se Dynamo v první lize zabydlelo. Naším úkolem bude tyto pozice potvrdit,“ uzavřel trenér Jozef Weber.

Aktuální hráčský kádr - brankáři: Martin Janáček, Daniel Kerl, Matěj Luksch, David Šípoš, obránci: Benjamin Čolić, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Isha᠆ku Konda (připojí se později), Martin Králik, Dominik Mašek, Michal Němeček, Lukáš Skovajsa, Martin Sladký, záložníci: Patrik Čavoš, Patrik Hellebrand, Jakub Hora, Jakub Kousal, David Krch, Matej Mr᠆šić, Nicolas Penner, Jakub Švec, Matěj Valenta, Jonáš Vais, útočníci: Daniel Hais, Jakub Matoušek, Michal Škoda, Tomáš Zajíc.

ZAČALO I TÁBORSKO

Letní přípravu v pondělí zahájili také fotbalisté druholigového Táborska, kteří do nové sezony půjdou s novým trenérem – Sergejse Golubevse nahradil bývalý reprezentant Radoslav Kováč, jenž naposled vedl v I. lize Opavu. „Rok jsem nikde nebyl a a čekal na na správnou nabídku, která přišla z Tábora,“ usmíval se.

Přípravné zápasy začne Táborsko 28. června v Uhříněvsi s Bohemians (11:00).