„Chceme uspět, čeká nás ale hodně těžký úkol,“ zdůraznil před cestou do Zlína trenér David Horejš, jenž si je dobře vědom, že fotbalisté Zlína jsou v ligové tabulce jen o jednu příčku níž, než je jeho tým, že Zlín v prvním vzájemném utkání v Č. Budějovicích vyhrál 2:1 a že vybojoval v posledních třech zápasech I. ligy výborných sedm bodů.

A protáhnout tuto úspěšnou sérii samozřejmě bude Zlín chtít i v sobotním utkání s Dynamem. „V žádném případě to ale nebude jednoduché,“ upozornil v rozhovoru pro Zlínský deník asistent trenéra Fastavu Jan Somberg. „Čeká nás kvalitní soupeř s dobrou a stabilizovanou obranou. České Budějovice směrem dozadu hrají velmi dobře. Vpředu sice nemají typického útočníka, o to víc ale spoléhají na menší, rychlejší a hbitější fotbalisty. Pokud chceme uspět, musíme být rychlejší v práci s míčem, agresivnější a víc se tlačit do finální fáze,“ nabádal zlínský asistent trenéra.

Zlín by měl do sobotního zápasu jít kompletní. Po nemoci se k tréninku vrátil Janošek, fit jsou i ostatní borci. „Ale po testech může být zase všechno jinak,“ upozornil Jan Somberg.

Hosté budou na Moravě postrádat Alvira, jenž s Boleslaví dostal čtvrtou žlutou kartu. „Marodka se nám pozvolna vyprazdňuje, ale uvidíme až po předzápasovém tréninku, jak na to hráči budou,“ přemítal trenér Horejš. „Věřím, že připraven k zápasu by mohl být už i Vojtěch Vorel,“ zmínil mladého gólmana, jenž v Liberci po Nečasově ošklivém faulu putoval ze hřiště na nosítkách.

Porážka s Boleslaví černobílé hodně bolela. „Doma to byla po Opavě další nepříjemná ztráta bodů, navíc zase po nekoncentraci v závěru utkání. To nás hodně mrzí a už se to prostě nesmí opakovat!“ apeloval kouč Dynama.

Dle něj ale na jeho hráče v sobotu čeká těžký zápas. „Zlín má kvalitní mužstvo s celou řadou zkušených hráčů,“ namátkou jmenoval Dostála, Procházku, Jiráčka, Poznara či Potočného. „My se ale připravovali velice pečlivě a věřím, že jsme schopni náročný zápas úspěšně zvládnout,“ uzavřel trenér David Horejš.

BRANDNER: CHCEME TŘI BODY

Gól Dynama na 1:1 v minulém kole první ligy s Mladou Boleslaví krátce před koncem vstřelil 27letý Patrik Brandner.



„Jenže pak jsme v nastaveném čase dvakrát inkasovali a nakonec jsme neuhráli ani bod,“ vraštil čelo ofenzivní fotbalista, jenž je v této sezoně se šestí góly nejlepším střelcem Dynama.



Gól dal po delší době a měl z nej tudíž radost. „Každý gól těší, teď bych ho ale vyměnil za tři body,“ ve video rozhovoru pro média se nijak netajil svým velkým zklamáním: „Samozřejmě, že to pro nás je obrovské zklamání, už jenom proto, že jsme byli po většinu zápasu lepší a měli jsme více šancí. Třeba v první půli jsme tam šli tři na jednoho, a kdybychom to lépe vyřešili, mohli jsme první gól dát my. A za stavu 0:1 jsme navíc nedali ani penaltu…“



Na dotaz, kdyby po devadesáti minutách zápas skončil 1:1, zda by aspoň jeden bod bral, jen pokýval hlavou. „Sice by i ten bod byl málo, bohužel nemáme nic a prohra 1:3, to je katastrofa,“ bědoval.



Do smutku se ale kabina Dynama nehalí: „Musíme si říct, kde jsme chybovali, a do Zlína určitě pojedeme pro tři body,“ ujistil Brandner.