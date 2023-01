Mezitím se v lize o tomto víkendu odehrálo už úvodní kolo jarní části a v něm Dynamo prohrálo po boji na Slovácku těsně 0:1. „Bylo to bylo vyrovnané utkání, jedna branka bohužel rozhodla. My měli šance, ale gól dalo Slovácko. To je fotbal, Slovácko bylo tentokráte šťastnější,“ smutnil po prohře v Uherském Hradišti záložník Patrik Hellebrand.

Hradec Králové šel do jarní části prvoligové sezony z lichotivé páté příčky, přehnané ambice však neměl: „Je to tak našlapané, že si nikdo od čtvrtého místa nemůže být jistý. Liga se takhle specificky vyvinula a my máme pochopitelně respekt,“ poznamenal na předjarní tiskové besedě kouč Miroslav Koubek, jenž přes příznivé postavení svého týmu v tabulce za hlavní cíl, který je nutno splnit za každou cenu, označil to, že se liga bude hrát na novém stadionu v Hradci i příští sezonu. „O to se určitě popereme,“ ujistil zkušený kouč.

A jeho svěřenci přání svého trenéra začali v jarní části sezony plnit hned od začátku, když do jarní ligy vstoupili v Plzni senzačním vítězstvím 2:1 na hřišti úřadujícího mistra a ligového lídra!

„Samozřejmě máme velikou radost, z našeho pohledu je to nesmírně cenné vítězství, neboť jsme končili podzim sérií tří porážek,“ radoval se trenér Koubek a své hráče chválil za příkladnou bojovnost. „Byl to heroický výkon především v závěru, kdy tam byly závary a skrumáže. Ale když chcete vyhrát, musíte to přežít,“ dodal Koubek.

Ten musel po změně stran střídat brankáře Reichla, jenž se zranil ve vzdušném duelu s Chorým a do branky za něj zaskočil slovenský gólman Bajza. „Michal Reichl na tom není úplně dobře. Nechci udělat úplně předčasné závěry, ale může tam být slabý otřes mozku,“ uvedl Koubek po zápase v Plzni.

V Hradci v zimě k velkým změnám nedošlo: obránce Otto Urma ukončil ze zdravotních důvodů kariéru, posilou se po přestupu z béčka Sparty stal 21letý záložník Petr Pudhorocký – a v Plzni dal vítězný gól Hradce…

Senzační výhra v Plzni pasuje fotbalisty Hradce Králové ve středčním pohárovém zápase za favority, Jihočeši si ale věří. „Hrajeme doma, to je velká výhoda,“ reagoval na dotaz Deníku na předligové tiskovce trenér Tomáš Zápotočný, dle něhož Dynamo pohár nepodceňuje. „Když se dostanete do čtvrtfinále, stačí dva zápasy a jste ve finále,“ připomněl. „Do zápasu jdeme s jednoznačným cílem. Chceme postoupit!“ zdůraznil další z budějovických trenérů Marek Nikl.

Po skončení zápasu na Střeleckém ostrově se mohou diváci přesunout do Sportovní haly, kde volejbalisté Jihostroje se od 18 hodin ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Kladnem,

A po dohodě obou klubů budou mít fanoušci Dynama vstup na volejbal zdarma, stačí se prokázat vstupenkou či permanentkou z fotbalu. Naopak i příznivci Jihostroje s permanentkou či platným lístkem na volejbal budou moci jít na fotbal zdarma.

Fotbal bude ve středu i na Složišti, kde prvoligový dorost Dynama od 17:30 hod. v přípravě hostí divizní Soběslav.