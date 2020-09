Obě mužstva v minulém kole uspěla: Dynamo přivezlo za remízu 2:2 z Ostravy cenný bod, Liberec přehrál doma Viktorii Plzeň vysoko 4:1.

„Zaslouženě jsme vyhráli, klukům blahopřeji, fantastický výkon,“ neskrýval trenér Pavel Hoftych své nadšení po výhře s Plzní, kdy jeho svěřenci po famózní první půlhodině vedli už 3:0.

Sobotní zápas ale nepodceňuje: „Budějovice jsou těžký soupeř. Je to velmi dobrý manšaft a velmi dobře vedený trenérem Horejšem,“ řekl pro klubový web Hoftych, který svého času v Dynamu také působil. Stejně jako Jakub Pešek: „V Budějovicích jsem strávil několik let, rád na to vzpomínám a vždycky se tam těším,“ svěřil se před cestou na jih Čech.

Reprezentační pauzu si Liberec zpestřil duelem s druholigovým Hradcem Králové, v němž sice prohrával 0:1 a 1:2, nakonec si ale připsal výhru 3:2 (Júsuf 2, Jugas). „Nevypadli jsme ze zápasového tempa a před duelem v Budějovicích byla velmi dobrá příprava,“ ocenil Hoftychův asistent Miroslav Holeňák.

O kvalitě Liberce svědčí i to, že dva jeho hráči o ligové pauze reprezentovali v Lize národů: Jakub Pešek se blýskl krásným gólem za A-tým ČR proti Skotsku, Martin Koscel᠆ník debutoval za Slovensko proti Izraeli.

Kouč Dynama David Horejš kvalitu sobotního soupeře respektuje: „Liberec má velkou sílu, hlavně směrem dopředu. Je tam plno kvalitních hráčů, ať je to Mosquera, Júsuf, Pešek a další,“ některé z opor Liberce jmenoval. „Ač nás čeká nesmírně těžký zápas, věřím, že jsme schopni ho zvládnout. Jsem přesvědčen, že i my tu kvalitu máme. Liberec s Plzní trestal chyby, jichž se Plzeň dopouštěla. Na to my si musíme dát pozor a těch chyb se vyvarovat. Věřím, že můžeme navázat na výkon, který jsme předvedli hlavně v první půli na Baníku,“ zadoufal trenér Dynama.

Ligovou přestávku černobílí věnovali přípravě. „Dobře jsme dobře potrénovali a věnovali se hlavně herním věcem, abychom zlepšili součinnost směrem do útočné i obranné fáze. Snažili jsme se také do týmu adaptovat posilu ze Slavie Micka van Burena,“ vysvětloval kouč Dynama, jenž se během repre pauzy musel obejít bez Šulce a Havelky, kteří odehráli za jednadvacítku oba kvalifikační zápasy o účast na ME do 21 let se San Marinem a Chorvatskem. „Někteří hráči, jako Lukáš Skovajsa či David Ledecký se dávali zdravotně do pořádku a začali s námi trénovat až v tomto týdnu,“ dodal Horejš.

V klání české jednadvacítky s Chorvatskem nedohrál Pavel Šulc a obavy z vážnějšího zranění se bohužel naplnily. „Je to velká nepříjemnost, Pavel vypadl na delší dobu, má trhlinu ve svalu. Je to citelná ztráta, pro nás to byl směrem do ofenzívy klíčový hráč a minule na Baníku odehrál nadstandardní utkání. Nicméně k fotbalu zranění patří a my ho budeme muset v sestavě nahradit,“ krčil Horejš rameny.

Premiéru v dresu Dynama by si měl odbýt zmíněný nový muž týmu van Buren. „Ze Slavie přišel proto, aby nám pomohl, takže pravděpodobnost toho, že bude hrát, je veliká. Předpokládám, že určitě nastoupí a věřím, že bude pro nás velkou posilou. On dobře ví, jaká by v mužstvu měla jeho role být, ale nebude to jen o něm, já pevně věřím, že to zvládneme jako tým,“ podtrhl trenér Horejš.

Do ochozů v sobotu už může přijít více lidí než minule a hráči Dynama na podporu svých fanoušků hodně spoléhají. „Fotbal se hraje pro lidi a my se na to, že přijdou a že nám pomůžou, velice těšíme. Věřím, že pro nás budou tím dvanáctým hráčem,“ uzavřel David Horejš.

Dle informací z klubu lístky na Liberec budou ještě v sobotu i volně v prodeji u pokladen na stadionu, které budou otevřeny od 15 hod.