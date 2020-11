Česká vláda o pokračování profesionálních sportovních soutěží rozhodla na svém jednání v pondělí tím, že budou splněny přísné hygienické podmínky.

Restart soutěží přerušených rovněž před třemi týdny bude postaven na individuálně udělovaných výjimkách. Týká se nejen fotbalu a hokeje, které ho intenzivně prosazovaly, ale všech soutěží schopných splnit hygienické standardy, které ještě budou upřesněny.

Nejvyšší soutěž českého fotbalu byla přerušena po šestém kole a naposledy se hrála 4. října. Zastavena byla jako jedna z mála na celém světě. Ze zmíněných šesti kol chybí několik odložených zápasů (mj. na fotbalisty Dynama čeká ještě dohrávka doma s Bohemians). Stopka soutěže způsobila zákonitě problémy s termínovou listinou a je pravděpodobné, že kluby budou mít jen minimální zimní přestávku.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, se poté, co se vláda rozhodla povolit ligu zase rozehrát, hned včera sešla s tím, že chce udělat maximum pro to, aby se liga mohla znovu rozběhnout už tento týden. „Chystáme se na tento víkend a doufám, že se soutěž rozehraje. Věřím, že počty záchytů budou malé a nebude nám to zase komplikovat dohrávání soutěže, že by si některé týmy musely zápasy dohrávat,“ doplnil šéf LFA Dušan Svoboda. Jenže už v úterý Brno sdělilo, že v týmu testy odhalily šest nakažených hráčů, takže na pátek chystaná předehrávka 7. kola s Jabloncem je ohrožena. Pro tento zápas možná budou směrodatné až středeční testy.

„Všichni jsme se už moc těšili, až se liga zase rozběhne, všichni jsme už chtěli hrát. Ale na druhou stranu jsme respektovali aktuální situaci,“ konstatoval trenér David Horejš a vyzdvihl, že kladem bylo už to, že ligoví fotbalisté mohli plnohodnotně trénovat. „Samozřejmě zápasy chyběly, ty nemůže nic nahradit.“

Hrát se bude bez diváků, ale i tak dle trenéra Dynama pokračování I. ligy čeští fanoušci uvítají. „Ligu uvidí alespoň v televizi,“ podtrhl.