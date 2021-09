Devětadvacetiletý Mick Van Buren začínal s fotbalem v nizozemském Excelsioru, poté působil v dánském Esbjerg, odkud přestoupil do pražské Slavie. V Edenu získal dva tituly mistra české ligy a v sešívaném dresu hrál v Lize mistrů i Evropské lize.

Na hostování do konce sezony totiž na jih Čech přichází nizozemský ofenzivní fotbalista Mick van Buren, jehož příchod na jih Čech se podařilo dotáhnout do konce v poslední den přestupního termínu (v Dynamu již velice úspěšně působil v loňské sezoně).

Mick van Buren se vrací na hostování do Dynama a měl by být k dispozici už v neděli proti Hradci. | Foto: Deník/ Jan Škrle

S velkou posilou půjdou po reprezentační přestávce do nedělního zápasu I. ligy proti Hradci Králové fotbalisté českobudějovického Dynama.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.