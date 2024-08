„Je fakt, že na nás Dynamo ve druhé půli nasadilo kompletně ligovou sestavu a těžko jsme se dostávali za půlku. V tom prvním jsme tam měli šance dát gól. Ale především je smutné, že nám nedali tři či čtyři góly. Tak by to si mělo být, ale bohužel,“ komentoval utkání Zdeněk Šváb.

Fotbalová příprava Č. Krumlov - Dynamo ČB. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalisté Slavoje si utkání evidentně užívali. „To v každém případě. Když jsme dostali nabídku si s Dynamem zahrát, tak jsme si říkali, že potřebujeme hlaně body v divizi co kdyby se nám někteří hráči zranili. Nakonec to bylo pro psychiku hráčů dobře, že se hrálo, protože to bylo naprosto vyrovnané utkání. Oni sice měli více míč na kopačkách, my bránili, ale bylo to bez tutové šance. Sebevědomí jsme si spíše zvedli my než Dynamo,“ doplnil Zdeněk Šváb a pokračoval: „Měli jsme tam čtyři kluky na střídání od 55. minuty je tam začali dávat. Mladíci si to užili. Kdy si člověk zahraje proti ligovému týmu? Mně se to za kariéru poštěstilo jako hráči jednou, jako trenérovi dvakrát. Je to pro ně za odměnu. Makali, dřeli, asi pěti brali křeče. Pak jsme si je dobírali s asistentem, že asi málo trénujeme, takže vezmeme tenisky a jdeme běhat do okolních kopců.“

V sobotu však čeká hráče Českého Krumlova domácí těžký zápas s Doubravkou ve 4. lize. Tady již půjde o hodně. Po dvou kolech má Slavoj na kontě tři body. „V kabině je dobrá nálada, ale každý zápas je jiný. My se musíme na Doubravku soustředit a ukázat takový výkon jako proti Dynamu. Bojovat, běhat. Když kluci neodevzdají na hřišti 120 procent, tak body nebudou. My takto chceme hrát a chceme se tak prezentovat,“ hledí k mistrovskému utkání českokrumlovský trenér.