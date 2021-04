Na podzim Dynamo v Brně vyhrálo 3:1, ale teď se od hráčů Zbrojovky dá čekat daleko větší touha uspět, v lize jim jde o záchranu. „Já v Budějovicích ještě nehrál, jarní zápas ve druhé lize jsem viděl jen v televizi,“ uvedl pro klubový web jednadvacetiletý brněnský záložník Ondřej Pachlopník a dodal, že proti podzimu se sestava Dynama trochu obměnila. „My jsme ale stejně v takové situaci, že musíme myslet jedině na tři body. Když nebudou, budeme zklamaní. I když hrajeme venku na hřišti tabulkově lépe postaveného týmu. Sice jsme obrali dvakrát Slavii, to je hezké, ale pořád jsme na sestupové příčce, takže nějakou radostí se opájet nemůžeme. Po duelu se Slavií jsme byli trochu smutní z toho, že se nám daří body sbírat jen po jednom, ale teď už se plně koncentrujeme na nedělní zápas. A jediná věc, na kterou se musíme zaměřit, je výhra,“ zdůraznil před cestou na jih Čech brněnský mladík.

Podobně utkání v Č. Budějovicích vidí i stoper Luděk Pernica, který do Brna přišel z Plzně: „Čeká nás důležitý zápas, avšak to si říkáme už hrozně dlouho. My sice dokázali remízovat v Příbrami, Mladé Boleslavi i v Karviné, jenže teď potřebujeme už začít vyhrávat,“ zdůraznil.

S cílem získat tři body a zlomit tak sérii zápasů bez výhry do nedělního utkání půjdou i fotbalisté Dynama. „V minulém utkání na svém hřišti jsme o body obrali Spartu a ten duel potvrdil, že jdeme správnou cestou a po té musí pokračovat,“ potrhl trenér David Horejš. „Čeká nás důležitý domácí zápas, ve kterém musíme zabrat a zvítězit. Všichni si to přejeme,“ uvedl kouč Dynama.

„Už v sedmi utkáních jsme v lize nevyhráli, a to je dost, takže jde o to, abychom se odpíchli od těch úspěšných zápasů, jakými byly doma třeba duely se Spartou či Baníkem, a konečně tu sérii už prolomili. Budeme tudíž chtít vyhrát,“ dodal k tomu Horejšův asistent Jiří Kohout, dle něhož Brno je bojovný tým, který se ale snaží hrát i kombinační fotbal. „Hrajeme proti mužstvu, které bojuje o záchranu, takže od nás se čeká vítězství. Jenže až tak jednoduché to určitě mít nebudeme,“ upozornil Kohout.

„Zbrojovka má v kádru jak zkušené hráče, jakými jsou třeba Pernica či Vaněk, tak ale i hodně hráčů ze své domácí líhně, kteří v Brně prošli už druhou ligou. Například Pachlopník, Růsek či Fila, to všechno jsou mladí nadějní hráči, kteří jsou směrem dopředu hodně nebezpeční. Brejkovým hráčem je i Přichystal,“ dodal Kohout.

Dle něj nedělní zápas s Brnem bude jiný než se Spartou. „Proti Spartě má každý obrovskou motivaci, my ale musíme své hráče nabudit tak, aby i proti Brnu šli stejně zodpovědně jako proti Spartě. Pak věřím, že můžeme uspět a že konečně tu sérii zápasů bez vítězství už zlomíme,“ uzavřel Jiří Kohout.

TÁBORSKO S PROSTĚJOVEM

Po čtyřgólové výhře s posledním Vyšehradem se fotbalisté FC MAS Táborsko v nděli od 16.30 hod. opět doma střetnou s Prostějovem, který je v tabulce třetí.

„Přijíždí soupeř, který má má vysokou kvalitu, omladil tým a ti mladíci jsou rychlí a důrazní. Čeká nás velice těžký zápas,“ uvedl před zápasem trenér Miloslav Brožek.