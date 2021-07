„V Kaprunu jsme soustředění absolvovali i loni a byli jsme tam velice spokojeni,“ pochvaloval si trenér David Horejš kvalitní tréninkové podmínky, zároveň ale upozornil, že hráče v Alpách nečeká žádná rekreace, nýbrž týden tvrdé práce. „Před sezonou potřebujeme doladit ještě celou řadu věcí,“ zdůraznil pro klubový web.

Do Kaprunu cestovalo 24 hráčů a mezi nimi byl i dvacetiletý Nicolas Penner, jenž v patnácti letech přestoupil z Dynama do Sparty a poté do slavného Juventusu Turin. Syn bývalého obránce Dynama z přelomu tisíciletí s týmem trénoval již v závěru loňské sezony, kdy v Č. Budějovicích rehabilitoval po chronickém zánětu v koleni. Naopak nejel Tolno (sice je v Dynamu o něj zájem, ale v týdnu se mají řešit administrativní záležitosti). Chybí i Kousal, jenž je na testech ve slovenském MFK Skalica.

Součástí rakouského soustředění jsou i dva přípravné zápasy se silnými soupeři: ve středu s ruským Krasnodarem (17.00) a v pátek s kyperským FC Pafos (15.00).

KÁDR DYNAMA V KAPRUNU

Brankáři: Kerl, Šípoš, Vorel.

Obránci: Čolič, Havel, Králik, Mašek, O. Novák, P. Novák, Skovajsa, Talovierov.

Záložníci: Čavoš, Hellebrand, Hora, Javorek, Mršič, Penner, Sladký, Vais, Valenta.

Útočníci: Bassey, Brandner, Mihálik, Škoda.