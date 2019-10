„Zápas s Karvinou stál naše hráče hodně sil, zápas odjezdili a na některých to přece jen už bylo i znát,“ připomněl trenér David Horejš, jedním dechem ale ujistil, že mužstvo se na dnešní atraktivní utkání těší. „Víme, že určitě zase bude plný stadion, a byť si jsme vědomi, že v neděli nás čeká v lize další náročné utkání v Teplicích, chceme se pokusit i v poháru zabojovat o postup,“ zdůraznil.

Vzhledem k nabitému pořadu se trenéři Dynama budou snažit síly v „anglickém“ týdnu rozložit na větší počet hráčů. „Nevýhodou pro nás ale je, že v poháru nemohou hrát naši hostující sparťani,“ zmínil se trenér Dynama, že ve středu nelze počítat s Kulhánkem, Havelkou a Mustedanagičem. „Věřím ale, že zápas i s tak silným týmem zvládneme se ctí,“ uzavřel Horejš.

Sparta na jih Čech přijíždí po vysoké výhře s Bohemians 4:0 v pohodě. „Do půle jsme ale přežili několik šancí Bohemky se štěstím a hlavně díky Milanu Hečovi, jenž měl pár fantastických zákroků,“ uvedl pro klubový web Martin Hašek, jenž se po půli blýskl výstavní trefou na 3:0.

O středeční duel je v Č. Budějovicích velký zájem, už den před zápasem ráno bylo prodáno na pět tisíc vstupenek. „Zbylé lístky budou u pokladen od tří hodin,“ uvedl PR manažer Aleš Strouha s tím, že hlavní kasa bude otevřena už ve 13 hod.

Parkoviště z ulice B. Němcové bude ve středu pro veřejnost zavřené a v podvečer. bude sloužit výhradně jen pro diváky pohárového zápasu.



CHTĚLI BY SPARTU POTRÁPIT

Dvěma góly k výhře Dynama s Karvinou přispěl třiadvacetiletý stoper Lukáš Havel, pro něhož to navíc byly i premiérové trefy v první lize.

Kdy jste dal naposledy dva góly za poločas?

To si nevybavuji a nejsem si jist, zda se mi to vůbec někdy povedlo… A ještě k tomu v první lize. Ostatně v ní to byly pro mě úplně první góly.

Takže k těm gólům blíže a nejdříve k té penaltě: kopal jste ji tam, kam jste zvyklý?

Ne, ne. Do poslední chvíle jsem koukal, zda do té mojí strany brankář půjde, anebo ne. A protože tam šel, samozřejmě jsem to kopl na druhou stranu.

Věřil jste si hodně na tu penaltu? A byl jste na ni určen?

Věřil jsem si. Už před zápasem, kdy se mě trenér ptal, jestli bych šel na penaltu, a já kývl, že určitě ano.

A co ve chvíli, kdy ji rozhodčí pískl? Dohadoval jste se ještě s někým, anebo jste si rovnou vzal míč a šel na ni?

Jak jsem říkal, trenér se mnou mluvil už před zápasem, takže to bylo domluvené dopředu.

A váš druhý gól hlavou?

Teď si nějak neuvědomuji, jak to tam vlastně bylo… Ale už vím, byl tam vrácený míč hodně do výšky, já byl v náběhu a ten míč jsem si našel.

To bylo zhruba po úvodní půlhodině a dá se říct, že pak už jste měli zápas bezpečně ve svých rukou?

Po tom druhém gólu jsme sice sice trošku zatáhli a nechali soupeře zbytečně hrát, ale v půli jsme si řekli, že se musíme zase vrátit k té naší hře, a to se povedlo. Vstřelili jsme další gól a bylo hotovo.

Po Olomouci jste v brance už podruhé měli velezkušeného Jaroslava Drobného. Cítíte se s ním v zádech vzadu jistěji?

Určitě. Je to velká osobnost a to vědomí, že za vámi takový hráč stojí, je důležité. Taky si nás řídí a je to znát.

Vyhráli jste potřetí v řadě a dá se říct, že klepete na brány skupiny o Evropu…

Já bych se držel při zemi, je před námi totiž ještě spousta zápasů a musíme dál makat, abychom se dál pohybovali ve vyšších patrech tabulky.

Ještě před nedělní cestou do Teplic vás čeká doma středeční pohárové osmifinále se Spartou. Těšíte se na zápas s ní, anebo byste raději šetřil síly na ligu?

Rozhodně bych si rád proti Spartě zahrál. V lize jsme s ní tady hráli 2:2 a chtěli bychom ji potrápit i teď, a kdyby to vyšlo, tak se třeba pokusit i postoupit dál.