Dal jste dva góly, zápas jste si hodně užíval, je to tak?

Je jasné, že když nedostávám tolik příležitostí v áčku, tak si cením toho, že si mohu zahrát za béčko, že mě tam kluci berou mezi sebe. Myslím, že bylo vidět, že se cítím být v pohodě.

Z Baníku jste ale do Dynama přicházel do jedničky, ne? Navíc jste v Dynamu už podruhé a vaše první angažmá tady bylo hodně úspěšné.

Tím víc mě to mrzí, že po svém prvním angažmá, kdy jsem tady nevynechal za áčko ani jeden zápas, teď tolik šancí v áčku nedostávám. Ale takový je fotbal a člověk nesmí věšet hlavu, jsem pořád mladý, je mi dvaadvacet a rozhodně nic nebalím, makám dál. Trenér se o tom se mnou bavil a říkal, že se mu líbí, jak pracuji v tréninku a ať nepolevuji, že ta šance prostě přijde. Zatím jsem se do ligy dostal jen na dvacet minut, ale hlavu nevěším. Nejsem typ, co by se na to vykašlal, snažím se dál makat, a když jdu za béčko, snažím se ze sebe vydat stejné maximum, jaké bych ze sebe vydal v áčku. Takže i ty dva góly, co jsem Sedlčanům dal, jsou odměnou za to, že jsem se na to nevykašlal a že pokračuji v té tvrdé práci, na jakou jsem zvyklý.

Když jste byl v Dynamu prvně, hrála se tu druhá liga.

První ligu jsem si zahrál už v Ostravě, a tak vím, že rozdíl mezi první a druhou ligou je veliký. V té první, jak jsme se mohli přesvědčit v Boleslavi, se každé zaváhání trestá.

V lize hrajete v sobotu večer doma s Plzní. Třeba tu šanci dostanete právě proti ní…

To je věc trenéra, já se na každý zápas připravuji stejně. Plzeň je favoritem, rozhodne se ale až na hřišti.