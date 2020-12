Zápas s Příbramí byl odložen na poslední chvílí, hodně vás to zaskočilo?

Určitě nás to zaskočilo, na zápas jsme se těšili a na stadionu jsme právě chystali přípravu na zápas u videa, když přišel manažer Ivo Táborský s tím, že se nehraje. Nic s tím ale nenaděláme, musíme to respektovat. Tou epidemií ale byl narušen celý rok, který byl úplně jiný než kdy předtím. Chyběli hráči, byly dlouhé pauzy, pak se zase hrálo bez lidí. prostě byl to divný rok. Byť já osobně byl rád, že se liga vůbec rozběhla a že jsme mohli dělat, co nás baví a co nás živí. Za to jsme rádi, přesto si všichni přejeme, aby se to co nejdříve vrátilo do normálu a my zas mohli hrát fotbal pro lidi.

Na rozdíl od některých jiných klubů jako by se vám velké ataky viru vyhnuly…

Úplně tak to není, my také měli pozitivní nálezy. I když jsme to nezveřejňovali, i naší kabinou to prolétlo a nějaké hráče to zasáhlo. I my v realizačním týmu jsme to měli, ale nijak jsme to neventilovali. V některých zápasech jsme tudíž oslabeni koronavirem byli.\



Na vašich výsledcích a výkonech to ale příliš znát nebylo a myslím, že vaše spokojenost s podzimní sezonou zřejmě převažovala.

Přesně tak. A řekl bych, že celý rok byl pro náš klub velice úspěšný. A vezmeme-li jen letošní podzim, tak se sice říká, že druhý rok pro nováčka je nejtěžší, my všichni ale tady věřili, že jsme se vydali po správné cestě a z té jsme nesešli. Začátek do sezony sice výsledkově nebyl optimální , herně jsme ale zápasy zvládali tak, jak jsme si představovali. Proto jsme nijak nepanikařili a věřili, že se to musí otočit a že i výsledky se dostaví. To se také stalo a my tu sezonu můžeme hodnotit pozitivně. Já jako trenér jsem byl spokojen určitě. Dá se říct, že mě mrzí jediné utkání, a to doma se Zlínem. Měli jsme to dobře rozehrané, přesto jsme prohráli. V jiných prohraných zápasech měl soupeř velkou kvalitu, anebo více štěstí než my. Jasně, Zlín taky měl sílu a nechci jeho kvalitu snižovat, avšak ten zápas jsme prostě měli zvládnout.



Když jste hovořil o kvalitě vašich soupeřů, zřejmě jste měl na mysli hlavně Slavii a zápas s ní v úvodním kole…

Nechci se na to vymlouvat, měli jsme ale v úvodu hodně těžký los. My jsme i na Slavii byli nachystaní, jenže ta nás trefila takovým způsobem, že bylo brzy rozhodnuto. Rychle dala dva góly a pak už se těžko dalo něco dělat. Slavia má takovou kvalitu, že z toho nakonec byl debakl. Kluky to ale nesrazilo a nato v Ostravě jsme zcela po zásluze uhráli cenný bod.



Jenže hned poté jste doma podlehli Liberci…

To je sice pravda, ten zápas však rozhodla úplně náhodná branka. Já Drobasovi řekl, že dostal gól z parkoviště… Ale to se stává, i takové góly padají, i takové věci ve fotbale někdy rozhodují.



Když jsme mluvili o Slavii, je třeba připomenout i váš duel s druhým pražským „S“, ne? Jak jste si vychutnali vítězný zápas na Letné?

Musím říct, že to pro nás všechny, pro celý klub, byla obrovská euforie! Když si vybavím ten gól na 4:2, co dal Patrik Brandner, tak mi znova naskáče husí kůže… To byl neskutečný zážitek a nejen ten čtvrtý gól, ale celý zápas! Výkon, který jsme tam odvedli, byl skvělý. A to, že jsme z Letné tři body odváželi po dlouhých sedmadvaceti letech, byla taková třešnička na dortu. Navíc to byl pro nás zlomový zápas sezony, výhra na Spartě nastartovala naši úspěšnou sérii: hned o tři dny později jsme vyhráli s Bohemians a další tři dny nato remizovali s Plzní.



Přitom to byl těžký los a dá se říct, že vražedný týden!

S tím souhlasím, ale důležité bylo, že jsme nezačali nijak zmatkovat.Věděli jsme, že jediné, co můžeme ovlivnit, je náš tým, naši hráči. Na to jsme se s klukama tady hlavně soustředili a manšaft jsme na ty tří přetěžké zápasy, které nás v rozmezí jediného týdne čekaly, dokázali dobře připravit.



Přezimujete mimo nebezpečné pásmo, takže do jara můžete jít přece jen s klidnější hlavou?

To pozor, takhle bych to já rozhodně neviděl! Půjdeme do jara s tím, že pořád máme na čem pracovat. Byly zápasy, které jsme zvládli výborně a na nichž můžeme stavět, ale byly také zápasy, které nás nutí k tomu, abychom byli ostražití. To klukům klademe na srdce, neboť chceme, aby na té prvoligové mapě bylo Dynamo vidět čím dál více výrazněji. A k tomu musíme na hodně věcech ještě řádně zamakat. Výchozí pozici nemáme špatnou, bude před námi ale ještě jednadvacet zápasů. Takové jaro ještě nikdy nebylo a nikdo neví, co to udělá. Proto taky pracujeme na tom, abychom do jara šli s kvalitním kádrem. Mohou chybět třeba Van Buren a Šulc, a to by byl problém.



Jaro bude jiné, ale taky zima bude mimořádná…

To bude… Hráči teď dostali volno a k tomu individuální program, ale už 4. ledna začínáme přípravu a 16. ledna už se hraje! Takže ta zimní přestávka tentokráte de facto nebude skoro žádná…