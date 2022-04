O tom, kdo by měl fotbalisty Dynama vést v příští sezoně, už se v médiích spekulovalo a padala i různá jména. „Začátkem příštího týdne by mělo padnout rozhodnutí,“ sdělil Deníku důvěryhodný zdroj, blízký vedení Dynama. „Jisté ale je, že Martin Hyský, jak o tom některá média zaručeně informovala, to určitě nebude,“ dodal ještě zmíněný zdroj.

V SOBOTU V MLADÉ BOLESLAVI

Fotbalisty Dynama čeká v nadstavbě I. ligy zítra v Ml. Boleslavi odveta o postup do finále skupiny o 7.-10. místo.

První zápas Dynamo před týdnem doma prohrálo 2:3, když mu hrubě nevyšel vstup do zápasu a po dvou velkých chybách v defenzívě prohrávalo v 11. minutě už 0:2. Naštěstí už za čtyři minuty se do míče z vápna opřel Patrik Čavoš a snížil na 1:2. Díky tomu se Dynamo vrátilo zpátky do zápasu. „Pokud si to dobře vybavuji, otáčeli jsme hru přes Hávu (Lukáše Havla – pozn.), ten mi dal průnikovku a já si řekl, že zkusím vypálit. Docela mi to vyšlo, sice to úplně k tyči nebylo, ale do brány to naštěstí zapadlo,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý záložník při pozápasovém rozhovoru pro média.

Patrik Čavoš, jenž s fotbalem začínal v pražské Spartě a v té době hrál za reprezentační týmy do 16 a 19 let, do Dynama přišel v lednu 2016 na hostování, které se ale už po roce změnilo v přestup. Od té doby patří v Dynamu ke stálicím a oporám týmu.

V nedělním zápase s Boleslaví vedle svého kontaktního gólu měl Čavoš v závěru na hlavě i gól na 3:3. „Já to chtěl dát na zadní tyč, spíš jsem to tedy chtěl hlavou jen tak políznout, ale bohužel se mi to nepovedlo. Byla to stoprocentní šance a moc mě mrzí, že jsem ji nedal. Věřím ale, že tu smůla, kterou jsme na konci zápasu měli, v Boleslavi už mít nebudeme a že postoupíme,“ zavedl Čavoš řeč na zítřejší odvetu.

Nevydařený vstup do prvního zápasu ho mrzel. „Začátek byl z naší strany tragický a já vůbec nechápu, co se to stalo. Druhá půlka už byla lepší, měli jsme v ní i šance, ale bohužel jsme dali jen jeden gól. Budu se opakovat, avšak my v Boleslavi nemáme co ztratit a pojedeme tam s čistou hlavou. Prostě pojedeme tam vyhrát,“ uzavřel Patrik Čavoš rezolutně.