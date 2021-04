Karty před nedělním utkáním na Střeleckém ostrově byly pro obě mužstva rozdány jasně: Brno v boji o záchranu potřebovalo nutně tři body, ale s cílem zvítězit po předchozích sedmi utkáních bez výhry do zápasu šli i fotbalisté domácího Dynama.

Jenže dění na hřišti těmto předpokladům odpovídalo jen v prvním poločase, který sice žádnou oslnivou podívanou nepřinesl, nicméně Dynamo hru kontrolovalo, kopalo v této fázi utkání pět rohů, zatímco hosté ani jeden. Jihočeši měli i dvě docela slibné šance, obě však po standardních situacích a obě měl obránce Pavel Novák. Ofenzivní hráči Dynama se totiž ani do přestávky, kdy Jihočeši měli více ze hry, neprosadili. „Naše hra směrem dopředu je žalostná, útočníci se ani nedostanou do zakončení,“ jen těžko hledal slova trenér David Horejš, jehož svěřenci po změně stran herně totálně vyhořeli.

„V první půli jsme ještě hráli to, co jsme si řekli. Byli jsme aktivní, dobře kombinovali a po standardních situacích jsme si vytvořili dvě možnosti. Ale za to, co jsme předvedli ve druhém poločase, bych se všem fanouškům chtěl omluvit. To, co jsme hráli, je pro mě nepochopitelné a to, co tam někteří hráči předvedli, je pro mě obrovské zklamání,“ nebral si trenér Dynama žádné servítky. „Náš výkon ve druhé půli byl za celou mou dosavadní trenérskou kariéru nejhorší, co pamatuji. Nikdy jsem nic takového nezažil,“ jen smutně vrtěl Horejš hlavou.

Mrzela ho hlavně bídná hra směrem dopředu. „Pokud nejsme schopni doma vystřelit na branku, a to nejen v tomto zápase, ale předtím ani s Opavou nebo Mladou Boleslaví, těžko pak můžeme pomýšlet na vítězství,“ smutnil Horejš.

Na dotaz, čím si vysvětluje takový výkonnostní pokles týmu po přestávce, trenér Dynama jen pokrčil rameny: „Na to vysvětlení prostě nemám. My v kabině hráče nabádali, aby dál hráli tak jako v první půli, kdy Brno prakticky jen bránilo a k ničemu se nedostalo. My i do druhé půle chtěli vstoupit stejně aktivně, být trpěliví, rychle protáčet hru a hledat možnosti v těch meziprostorech. Jenže ti hráči, o které jsme se chtěli opřít, a o které bychom se měli opřít, tak právě ti zápas nezvládli. Jmenovat je nechci, ale řekl jsem jim to v kabině. My pak začali kupit jednu chybu za druhou a po jedné z nich dalo Brno také vedoucí gól,“ konstatoval David Horejš. „Místo toho, abychom šli do souboje, tak se tam bojíme to odehrát a dostaneme takový gól.“

Důležitý gól na 0:1 vstřelil po rohovém kopu brněnský záložník Jiří Texl: „V hodně utkáních jsme dávali míče před bránu, tak jsme si řekli, že to budeme zkoušet taky pod sebe. Peter Štepanovský mě viděl, jak jsem si odskočil, skvěle mi to nachystal a já se trefil přesně k tyči,“ zářil autor gólu.

Hráči Dynama po obdrženém gólu, byť sice ještě měli spoustu času se pokusit s nepříznivým výsledkem něco udělat, se ze šoku už nevzpamatovali. „Já věřil, že po inkasované brance se zvedneme, naplno zapneme a dostaneme Brno pod tlak, jenže sebevědomí našich hráčů naopak po tom gólu spadlo až dolů a ti klíčoví hráči, kteří by v takové situaci měli zabrat, ten prapor prostě nezvedli a my zápas psychicky nezvládli,“ netajil se svým zklamáním českobudějovický kouč.

Zato jeho brněnský kolega Richard Dostálek po zápase jen zářil: „Mám velkou radost, že jsme dokázali zápas zvládnout a po dlouhé době jsme dokázali plně bodovat. S prvním dějstvím jsme nebyli zcela spokojeni a přežili jsme několik nebezpečných standardek, tak jsme o pauze do toho museli trochu vstoupit a říct si, kde děláme chyby. Za druhou půli si ale hráči zaslouží pochvalu a dík za to, jaký kus práce udělali. Po půli jsme byli aktivnější, dovolili jsme si víc a díky své produktivitě jsme dokázali dát dva góly. Věřím, že pro závěr soutěže budeme silní,“ připomněl Dostálek, že od patnácté příčky, znamenající záchranu, dělí jeho tým už jen tři body.

Dynamo se přes poslední nezdary stále ještě drží od nebezpečného pásma relativně daleko, přesto dle deníku Sport v poslední době pozice trenéra Davida Horejše není úplně nejpevnější… „Za výkon je samozřejmě vždycky zodpovědný trenér, ale já se snažím svou práci odvádět na sto procent a posoudit, jak tu práci dělám, je na jiných lidech, to já neovlivním,“ uzavřel kouč Dynama své vystoupení na pozápasovém videu pro média.