I proti Opavě by fotbalisté Dynama na tuto úspěšnou sérii chtěli v neděli navázat. Opava je v prvoligové tabulce s pouhými devíti body poslední, že by hráči Dynama ale svého nedělního soupeře snad podcenili, trenér David Horejš rezolutně odmítá: „To v žádném případě vůbec nepřipadá v úvahu, čeká nás soupeř, který teď hraje v lize o holý život, takže tady určitě nic nedá zadarmo a bude se snažit bodovat,“ zdůraznil budějovický kouč a připomněl, že Opava ať naposledy s Příbramí, či předtím v Karviné hrála velice dobře, jenže nevyužila své šance. „My se ale chceme zaměřit sami na sebe, na svůj výkon. Do zápasu půjdeme s tím, že zisk cenného bodu z minulého zápasu v Liberci budeme chtít potvrdit doma vítězstvím a navázat tak na naši letošní úspěšnou bilanci,“ ujistil David Horejš.

Trenéři Dynama už k dispozici budou mít i Petra Javorka, jenž v Liberci měl pro čtyři žluté karty stop, ale výborně ho zastoupil Filip Havelka. V Liberci se však vykartovali hned dva zadáci: Lukáš Skovajsa byl po dvou žlutých kartách vyloučen a Maksym Talovierov dostal čtvrtou žlutou kartu.

Mimo hru tudíž bude celá polovina obranné čtveřice, nicméně do středu obrany by mohl naskočit Lukáš Havel a na levý kraj obrany zkušený Pavel Novák. „O sestavě rozhodují v této době i testy na koronavirus,“ pokrčil rameny trenér Dynama a na dotaz, zda by proti Opavě už mohl do hry zasáhnout také senegalský útočník Dame Diop, pokýval hlavou: „Uvidíme, do tréninků už se zapojil, chceme mu však dát také dostatečný prostor na patřičnou adaptaci. Nicméně je možné, že do nedělního utkání už bude připraven.“

Před týdnem v Liberci na hrotu nastoupil David Ledecký, jenž pro zranění delší dobu nahrál. Dle Horejše odvedl dobrý výkon. „Neměl to snadné, liberečtí stopeři Jugas i Chaluš jsou oba hodně urostlí. Bylo to soubojové utkání a chtěli jsme na hrotu tudíž mít útočníka, jenž ty balony uhraje a pomůže nám i při standardních situacích. To Ledy zvládl, pracoval pro tým a odehrál to velice slušně,“ ocenil Horejš.

Zatímco v Liberci bezgólovou remízu Dynamo bralo, tentýž výsledek s Příbramí trenéra Opavy Radoslava Látala nepotěšil a po předchozí prohře s Brnem (0:2) ztráty dalších dvou bodů na domácím hřišti litoval: „Oba dva zápasy jsme doma měli zvládnout. Herně jsme sice nepropadli, ale ze dvou zápasů s našimi konkurenty o udržení máme pouze jeden bod,“ smutnil opavský kouč a dodal: „Všichni umíme počítat, je to strašně málo…“

Výkon Opavy ve svém rozboru expert Deníku Jan Nezmar přesto chválil: „Opava byla znovu fotbalovější, snažila se hrát, měla převahu. Už se ale stává evergreenem, že Opava má problémy s finální fází. Je vidět, že je psychicky dole, navíc i štěstí v koncovce se od ní odkloňuje,“ hodnotil bývalý výborný útočník.

V týdnu v Opavě aktuální stav řešilo klubové představenstvo. „Se členy sportovního úseku jsme situaci rozebírali, včetně hry a dění na hřišti. Také to, co se může v herních situacích změnit. V naší hře je vidět progres, ukazují to i čísla. Hra špatná není, bohužel chybí góly,“ řekl Deníku předseda představenstva Zdeněk Viktorin. „Víme, že jsme poslední, ale pořád je o co hrát,“ podtrhl klubový boss SFC Opava před cestou na jih Čech.

Černobílí půjdou do zápasu s cílem zvítězit. „Dobře víme, že Opava je sice poslední, ale že má svou kvalitu. Určitě ji nepodceníme, to vůbec nepřichází v úvahu,“ ujistil záložník Filip Havelka. „Doma budeme chtít vyhrát, půjdeme do toho naplno a věřím, že to kluci zvládnou,“ dodal obránce Lukáš Skovajsa, jenž ale v neděli bude chybět.

PŘEKONALI REKORD

V šesti letošních zápasech fotbalisté Dynama neprohráli a navíc čtyři poslední utkání odehráli s nulou, čímž překonali historický rekord Dynama v počtu minut bez inkasovaného gólu. Držel ho gólman Petr Skála, jenž nedostal v roce 1986 gól 443 minut v řadě. Nynější brankáři Dynama Jaroslav Drobný a Vojtěch Vorel po zápase v Liberci (0:0) tento rekord natáhli o jednu minutu. „Že kluci můj rekord překonali, mi vůbec nevadí. Jsem rád, že se Dynamu daří a přeji si, aby se stejně dobrou hrou prezentovalo i v dalších zápasech,“ uvedl Skála pro klubový web.