Dle mediálních spekulací by při neplatnosti Burenovy smlouvy údajně mohly být kontumovány všechny zápasy, v nichž van Buren v sezoně nastoupil. Dynamo by přišlo o 19 bodů a rázem by spadlo s osmi body na poslední místo v tabulce. Což by samozřejmě uvítala nejvíce Karviná, která by tak z téměř beznadějné situace najednou měla reálnou naději na ligovou záchranu.