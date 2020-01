Po prvním týdnu ve své nové funkci Martin Held odpovídal na dotazy Deníku.

Jak k tomu došlo, že jste se ve fotbale změnil z aktivního hráče na funkcionáře?

Já už nějakou dobu spolupracuji s Dominikem Kodrasem a Kamilem Hajduškem při individuálních trénincích i amatérských sportovců a docela se to zavedlo. Věděl to i pan Horejš, s nímž se známe, když jsem hrál za dorost a on nás trénoval. Oslovil mě s nabídkou, zda bych nechtěl u áčka Dynama působit na úseku regenerace fyzioterapie, uvolňování a takových věcech. Zpočátku jsem docházel externě, ale teď před začátkem zimní přípravy jsem dostal nabídku na post kondičního trenéra.

K tomu máte i potřebnou kvalifikaci?

Mám kvalifikaci na masáže, na silový trénink, na rekondici, navíc mi v Dynamu při mých začátcích ve sféře kondičního tréninku pomáhá Aleš Kaplan, který v tomto oboru je u nás v republice jeden z nejlepších a možná ze všech nejlepší.

Mohl byste svůj post více přiblížit?

Měl bych působit v posilovně při mobilizačních a kompenzačních věcech, být trenérům k ruce při rozcvičkách, při běhání a tak podobně. Mně se ta možnost zalíbila, a tak jsem kývl.

Jenže vedle toho stále ještě hrajete aktivně fotbal, a to na docela vysoké úrovni ve třetí lize.

Co na to vedení FC Písek?

Fotbal ještě úplně do pozadí neodsouvám a v Písku jsem se dohodl s trenérem i panem majitelem, že na jaře zkusíme, jak fotbal s mým novým povoláním půjde skloubit. Vždy se domluvíme, kdy bych se mohl zúčastnit tréninku a kdy mi to nevyjde. Pokusíme se to doladit tak, aby to fungovalo co možná nejlíp. V létě bychom si sedli a řekli si, jak by to mělo jít do budoucna.

Na webových stránkách píseckého klubu se objevilo, že zřejmě vzhledem k vaší nové roli v Dynamu už nebudete na jaře v Písku člen základního kádru, ale do některých utkání že určitě zasáhnete jako žolík. Co vy na to?

Jak jsem řekl, fotbal úplně na vedlejší kolej ještě neodsouvám. Tím spíš, že se nám na podzim skutečně hodně dařilo. V Písku Jsem nadále hráčem a chtěl bych klukům dle svých možností maximálně pomoct. Nicméně ta nabídka, kterou jsem z Dynama dostal, se v této oblasti prostě neodmítá a já ji nechtěl zahodit a pak toho třeba litovat. V Písku ale dál chci hrát, daří se nám a fotbal tam jde hodně nahoru.

Když se bavíme o píseckém fotbale, čekal jste, že byste mohli na podzim v tabulce skončit tak vysoko?

Bylo to i pro mě překvapení, ale asi nejen pro mě. Řekl bych, že nám ani lidé okolo vůbec nevěřili, ale naštěstí taková ta naše parta, co jsme tam byli už nějakou dobu, se semkla a začalo se nám konečně dařit i výsledkově. My už sezonu předtím dle mého soudu hráli dobře, výsledkově se nám ale nedařilo. To se teď na podzim konečně zlomilo a otočilo v náš prospěch. Zvládali jsme zápasy vyhrát třeba 1:0 či 2:1, ale zároveň musím říct, že i herně nám to vydrželo. A pokud jde o tu naši pozici v tabulce, tak si myslím, že třetí příčka Písku velice sluší!

Písek má na fotbal dlouhodobě výborné zázemí, chodí tam na fotbal i lidi. Věříte, že by se perspektivně mohla hrát u Otavy i druhá liga?

Podobná vize tam je, ale samozřejmě, že to chce nějaký čas a nepůjde to hned. Bavili jsme se o tom i v mužstvu a řekli jsme si, že je třeba se snažit hrát co nejlíp, držet se v tabulce co nejvíc nahoře, a kdyby se jednou naskytla třeba i možnost postoupit do druhé ligy, určitě tu šanci využít.