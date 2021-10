Důležitým gólem na 2:1 po ukázkové akci Hellebranda a Basseye završil v závěru první půle obrat ve vývoji zápasu Dynama s Pardubicemi třicetiletý Jakub Hora, jenž už dvakrát byl v Č. Budějovicích na hostování, ale letos v létě přišel na přestup a podepsal dvouletou smlouvu.

Jakub Hora (uprostřed) přijímá v zápase s Pardubicemi od svých spoluhráčů gratulace ke svému gólu, který nakonec byl i gólem vítězným. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vyhráli jste stejně jako před týdnem s Karvinou 3:1, jenže až tak lehký zápas to pro vás tentokrát nebyl. Souhlasíte?

Řekl bych, že to byl zápas dvou poločasů. Byť jsme první půli vyhráli 2:1, celých těch prvních pětačtyřicet minut bylo z naší strany šílených. Chyběl pohyb, nasazení, asi jsme si mysleli, že si jen zahrajeme fotbálek, jenže Pardubice nás hned potrestaly gólem a měly tam i další příležitosti. Zaplať pánbůh, že jsme to dokázali otočit a potvrdili tak svou týmovou sílu. Druhou půli jsme dle mého názoru už hráli tak, jak jsme potřebovali. Nic světoborného to nebylo, ale měli jsme to už ve svých rukou.