Mohl byste na úvod přiblížit uplynulý půlrok ve vaší fotbalové kariéře?

Přípravu jsem v létě zahájil s béčkem Sparty, pak jsem se ale zranil a na začátku sezony se mi ozvali z Motorletu, kde se zranili gólmani a já dostal nabídku, zda bych tam nešel chytat. Domluvili jsme se, že bych to zkusil, odchytal jsem tam nějakých devět zápasů a myslím, že mi to hodně dalo. V osmnácti letech jsem chytal třetí ligu, to dle mého názoru není tak špatné.

Nicméně teď přicházíte do kabiny prvoligového mužstva, kde navíc o postu gólmanské jedničky zřejmě je naprosto jasno…

To samozřejmě vím, chtěl bych ale zabojovat o místo dvojky či trojky: Pro to, abych uspěl, udělám všechno, co bude v mých silách.

Bavil jste se s trenérem, co od vás on očekává?

Zatím jen tak předběžně a řekl mi, že by chtěl, abych na sobě co nejvíc pracoval, přidával si a zkusil o post dvojky či trojky zabojovat.

S Jardou Drobným, jenž je tady tou jasnou jedničkou, jste ještě nemluvil?

Zatím ne, ale na spolupráci s ním se velice těším, protože to je hodně zkušený gólman a myslím, že mi může hodně pomoct v další kariéře. I proto jsem sem šel, že bych od něj těch zkušeností mohl hodně načerpat. Když jsme se s mým agentem rozhodovali, zda sem půjdu, právě ta možnost se od Jardy Drobného něčemu přiučit, byla jedním z těch hlavních lákadel. A já si moc vážím toho, že tady mohu být.

Vy jste do Dynama přišel už v mládeži, takže některé hráče i prostředí tady znáte. Berete to jako výhodu?

Samozřejmě, je to velká výhoda. I z toho důvodu se sem těším a věřím, že se mi to může ze začátku docela hodit.

S fotbalem jste jako kluk začínal v Cehnicích, tudíž nedaleko od Strakonic, takže vlastně navazujete na gólmanskou tradici v Dynamu. Ze Strakonic jsou jak Křížek, tak Staněk…

To je pravda, navíc ještě tady chytal i Kamil Hajdušek, jenž je z Katovic. Je to zajímavé, že jsme všichni takový kousek od sebe…

Jistě jste sledoval výsledky Dynama, které ve druhé části podzimní sezony jako ligový nováček kráčelo od vítězství k vítězství.

Bylo to pro mě velké překvapení. Že by mohli kluci udělat takovou šňůru, jsem rozhodně nečekal. Ale moc jsem jim to přál, první liga do Budějovic patří. Tím víc mě těší, že tady mohu být.

Vaše přání pro nejbližší dny je zřejmě jasné, a to prosadit se do kádru. Je to tak?

Přesně tak. Jak jsem říkal, chtěl bych zabojovat o post dvojky či trojky.