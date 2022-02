V zimní přípravě sparťané porazili druholigovou Chrudim 5:0 a pak odjeli na jedenáctidenní herní soustředění do španělské Marbelly. Tam Sparta v přípravném utkání vyhrála s ruským Rostovem brankami Haraslína a Čvančary 2:0 a podlehla Lokomotivu Moskva 2:3 (jeden gól opět dal Čvančara). Před cestou na jih Čech fotbalisté Sparty v týdnu v modelovém utkání zvítězili nad pražskou Admirou 4:1 (góly Haraslín, Hložek, Wiesner a Dočkal).

Z Letné v zimě sice odešli Karlsson a Vindheim, jako velká posila ale z Jablonce přišel útočník Tomáš Čvančara. Letenští se nijak netají tím, že by pod trenérem Vrbou chtěli zaútočit na titul, který Sparta naposledy získala v roce 2014.

„Možná jsme mohli mít o čtyři body víc, některé zápasy jsme měli zvládnout lépe než do remízy. Slavia a Plzeň sice uhrály více bodů, ale doufejme, že na jaře jich uhrajeme zase víc my,“ řekl Pavel Vrba, jenž v zimní pauze prodloužil ve Spartě smlouvu.

„Věřím tomu, že jsme se nachystali dobře. Teď konkrétně v únoru se to ukáže,“ uvedl pro klubovou televizi Vrbův asistent Luboš Loučka, jenž v sobotu večer v Č. Budějovicích předpokládá velkou bitvu. „Snad vydrží počasí, jaké teď je. Zatím mám zprávy, že v Českých Budějovicích je dobré hřiště, což by nám mohlo vyhovovat. Uvidíme, jak Dynamo zareaguje na odchody, které mělo. Ale bude to o nás, jak duel uchopíme. Určitě budeme chtít dominovat a vyhrát,“ zdůraznil Vrbův asistent.

Dynamo se na jaře bude muset vyrovnat s odchody dvou opor: stoper Talovierov přestoupil do Slavie a kanonýr Bassey do Ferencvárose. „Navzdory těmto odchodům si myslím, že máme mužstvo konsolidované a díky dobře absolvované zimní přípravě také dobře nachystané na prvoligové jaro,“ zdůraznil na předjarní tiskovce majitel klubu dr. Vladimír Koubek.

Talovierova na stoperu by mohl nahradit Lukáš Havel, navíc Dynamo bude zkoušet mladého beka Ishaku Konda z Ghany. „Přichází na hostování do konce letošní ligové sezony s následnou opcí,“ sdělil na tiskovce sportovní ředitel Tomáš Sivok. Dvaadvacetiletý mladík z klubu Asokwa Deportivo bude na jihu Čech na hostování do konce sezony s opcí na další tři roky. Naposledy působil estonské lize v klubu Paide.

Góly, které na podzim v lize střílel za Dynamo Fortune Bassey, samozřejmě budou na jaře chybět, ale na druhou stranu se tím otevírá prostor pro Ondřeje Mihálika a Michala Škodu, jenž byl v zimní přípravě se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu. „V létě jsme Škoďáka přiváděli jako útočníka číslo jedna, ostatně v Boleslavi nastřílel v minulé sezoně v lize deset gólů,“ připomněl trenér David Horejš. „Jenže v letní přípravě nedal jediný gól, zřejmě tíhu, která na něm ležela, neunesl. Ale věřím tomu, že progres, jaký teď zaznamenal, dokáže přenést i do ligy. Na to spoléháme,“ podtrhl kouč Dynama.

Ten také upozornil na velice těžký los, který v úvodu jara Dynamo má. „V prvních pěti kolech hrajeme doma se Spartou, venku máme Hradec, doma Plzeň a pak jedeme do Karviné a do Pardubic, tedy na hřiště týmů, které hrají o život,“ uvedl Horejš, dle něhož jeho svěřence náležitě prověří hned sobotní úvodní duel se Spartou.

V jaké sestavě Dynamo vyběhne, trenéři určí až před zápasem. Jisté je jen to, že za Vorla v bráně, jenž je v Dynamu na hostování právě ze Sparty, zřejmě zaskočí Dávid Šípoš.

„Čeká nás nesmírně těžký zápas s velice silným soupeřem, který v lize patří k největším favoritům na titul. My se na ten zápas těšíme strašně moc a jediné, co mě mrzí, že je to už podruhé, co hrajeme doma se Spartou, že nemůže být plný stadion,“ připomněl Horejš, že stále platí vládní opatření, která povolují ve fotbalové lize pustit na stadion jen tisíc diváků.

„Cílem je vyhrát, i když je to Sparta. Víme, že budeme muset hrát na hranici svých možností, ale chceme uspět,“ ujistil trenér David Horejš.