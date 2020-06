Hned po vašem gólu rozhodčí Berka zápas ukončil, stihl jste se vůbec ze své trefy pořádně zaradovat?

Každý gól potěší, nicméně v kontextu toho zápasu to znamenalo už jen zkorigování nepříznivého stavu, což tu radost pochopitelně zkalilo. Ten gól k ničemu nepomohl, byl vlastně k ničemu…

Ale ta akce se vám povedla!

To jistě, Max (Maksym Talovierov – pozn.) dal průnikovku Šulčíkovi (Pavel Šulc), ten se s tím krásně vytočil, já si zařval, on mi to nádherně prohodil a pak už to jen bylo, zda to dáš, nebo trefíš gólmana. Byla to akce, jaké nacvičujeme na tréninku.

Po jak dlouhé době jste zase v lize skóroval?

Já už toho v lize tuhle sezonu až tolik neodehrál, a tak pokud se nemýlím, gól jsem naposledy dal už ve druhém kole na Slovácku. Taky těsně před koncem, akorát my tam tenkrát vyhráli 2:0. Nicméně tady vůbec nejde o mě, nýbrž o týmový úspěch. A je úplně jedno, kdo ty góly dá.

Jak jste vy z lavičky viděl první půli, v níž Bohemka měla jednoznačně navrch?

Bohemka hrála výborný zápas a její hráči nás prakticky na každém postu v té první půli jasně předčili. My se s jejím důrazem nevyrovnali a nevyužili ani toho, že oni hráli vzadu na tři a že měli ty strany volné. Dostali jsme dva góly, Bohemka byla na koni a my v té první půli neměli jedinou šanci. Prostě jsme to nezvládli.

Zmínil jste hru ze stran, kde se nám nedařilo, zato soupeř ze stran hodně hrozil…

To je pravda a musím říct, že ty góly, co nám Bohemka dala, byly krásné. Na druhou stranu ale po našich chybách a myslím, že se těm situacím dalo předejít.

Když Pražané zvýšili na 3:0 a navíc v tu dobu už jste hráli bez vyloučeného Sivoka, visel ve vzduchu podobný debakl, jaký kolo před vámi na Bohemce schytaly Teplice. Máte radost, že byť v oslabení jste hrozbu odvrátili?

Samozřejmě, že mě to těší, vyhráli jsme v deseti 2:1, navíc jsme srovnali vzájemná utkání, což taky může hrát při konečném účtování roli. Je dobře, že jsme v té druhé půli ukázali aspoň nějakou morálku a snažili se s tím ještě něco udělat. A moc nechybělo, Ivan Schranz tam kromě toho svého gólu měl už předtím dobrou šanci. Že jsme dali dva góly, to by taky mohla být vzpruha, protože předtím jsme tři zápasy gól nedali. Hlavně ale proti Olomouci ve středu musíme podat lepší výkon a každý přitom musí začít sám u sebe.

Prohráli jste čtyřikrát za sebou, už by to chtělo zabrat.

Já to tak neberu, padli jsme čtyřikrát, ale byla tam ta velice dlouhá pauza. Já to beru, že jsme v nové sezoně druhý zápas nezvládli a nijak bych to nezveličoval. S Libercem, myslím si, jsme sehráli slušný zápas, teď na Bohemce ne, ale zase jsme dali dva góly a protrhli tu sérii tří zápasů, kdy jsme předtím gól nedali. Věřím, že teď ve středu proti Olomouci protrhneme i tu černou sérii zápasů bez bodu.

Jednoduchý zápas vás s Olomoucí rozhodně nečeká.

To víme, my ale do každého zápasu jdeme s tím, že v něm chceme vyhrát. Teď se soustředíme jen na Olomouc a tu chceme doma porazit.