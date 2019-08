S bodem z jihu Čech odjížděli spokojeni i hráči Jablonce. „My věděli, že Budějovice, podpořené výkonem i výsledkem proti Spartě, s níž odehrály vynikající utkání, budou těžkým soupeřem. To se potvrdilo, a bodu z Budějovic si tudíž ceníme. Je to plusový bod, a to je pro nás poté, co jsme neuspěli s Jerevanem, hodně důležité,“ vyzdvihl kouč hostí Petr Rada.

Bod s Jabloncem bral i prvoligový nováček, byť na výhru na domácím hřišti stále čeká. „Proti hodně kvalitnímu soupeři jsme odehráli dobré utkání,“ ocenil trenér David Horejš, obdržený gól ho ale hodně mrzel: „Chtěli jsme tři body, fotbal je však také o chybách, my tu jednu obrovskou chybu udělali a za ni jsme pykali. Chceme-li totiž v první lize s tak těžkým soupeřem, jakým je Jablonec, pomýšlet na tři body, takové chyby dělat nesmíme. Takový tým jako Jablonec je dokáže hned potrestat,“ podtrhl trenér Dynama.

Viníka ale neviděl jen ve stoperu Novákovi, kterého se Doležal u lajny zbavil až nečekaně snadno. „Ano, souboj s Doležalem prohrál, nicméně to se může stát, jenže tam měl být okamžitě druhý stoper, v tu chvíli ale byla obrana roztažená a byla tam obrovská mezera,“ vraštil čelo trenér Horejš, ale jedním dechem dodal, že oba stopeři jinak odehráli výborný zápas.

S čímž se dá souhlasit, neboť až na zmíněné zaváhání při Sýkorově gólu na 0:1, si obrana Dynama v čele se spolehlivým Staňkem v bráně a stoperskou dvojicí Novák – Havel dokázala poradit jak s vysokým Doležalem na hrotu jabloneckého útoku, tak s dalšími ofenzivními typy hráčů, jakými jsou Sýkora, Matoušek či Chramosta.

Podobně jako před týdnem se Spartou se ligový nováček i dalšímu favoritu herně vyrovnal. Na rozdíl od utkání se Spartou tentokráte ale musel dotahovat náskok soupeře, nicméně i tuto nelehkou roli zvládl. O vyrovnání se postaral výstavní dělovkou z přímého kopu z poměrně velké vzdálenosti Čolič. „Měl jsem samozřejmě radost, že to tak parádně trefil. Má výbornou kopací techniku, kopl to fantasticky,“ chválil autora vyrovnávací branky Horejš.

Pro Benjamina Čoliče to byl premiérovy gól v I. lize. „Co mě to bude stát do klubové kasy, sice nevím, avšak Tábor (Ivo Táborský – pozn.) se určitě přihlásí (úsměv)… Já však zaplatím rád, za tři sezony v lize je to můj první gól,“ radoval se bosenský obránce, jenž do Dynama přišel v létě z Karviné.

Stoprocentní šanci vyrovnat měl už předtím hned na začátku druhé půle Schranz, jenž po rychlém úniku a výborné nahrávce už nestačil na zadní tyči míč ve skluzu usměrnit do odkryté branky.

„Byla to obrovská příležitost a je škoda, že jsme ji neproměnili. Byl jsem ale rád za to, jak se po obdrženém gólu kluci zvedli a ve druhé půli se hnali za vyrovnáním,“ vyzdvihl trenér Horejš.

Po změně stran měli Jihočeši více ze hry a zdálo se, že na hráčích Jablonce se únava za čtvrtečního utkání předkola Evropské ligy s Jerevanem přece jen už začíná projevovat. „S tím, že by ten náročný zápas na ně mohl dolehnout, jsme počítali,“ připustil Horejš a dodal, že cílem bylo jít do vedení, aby Jablonec musel dotahovat, na což by mu po půli mohly docházet síly. „Jenže inkasovaný gól tyto plány zhatil a dotahovat jsme naopak museli my. Ale zvládli jsme to a vyrovnali, a přestože jsme tam měli i nějaké další šance, remíza je asi spravedlivá a my ji bereme,“ uznal.

Fotbalisté Dynama potřetí v řadě neprohráli a rádi by tu sérii protáhli i v sobotu, kdy se v dalším kole I. ligy představí v Příbrami.