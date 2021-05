Fotbalisté Dynama se pro tuto sezonu se svými fanoušky rozloučí v posledním domácím utkání tohoto ročníku I. ligy v neděli na Střeleckém ostrově proti Slovácku (17.00).

V nedělním zápase Dynama se Slováckem se rozloučí se svým úspěšným působením v Dynamu brankář Jaroslav Drobný (na snímku) a obránce Jiří Kladrubský. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Čeká nás velice silný soupeř, Slovácko po celou sezonu prokazuje vysokou kvalitu a po právu se dostalo do pohárové Evropy,“ vyzdvihl sílu nedělního soupeře trenér David Horejš. „Slovácko má v týmu celou řadu velice zkušených hráčů, kteří jsou už delší dobu pohromadě. My ale i s tak těžkým soupeřem chceme uspět. I proto, že se budou loučit dva fotbalisté, kteří pro Dynamo vykonali obrovský kus práce a my bychom si přáli, aby tu rozlučku měli co nejhezčí. Což znamená vítěznou,“ podtrhl.