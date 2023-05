V prvním semifinálovém utkání nadstavbové skupiny o sedmou příčku ve fotbalové I. lize mezi fotbalisty Dynama a Liberce velký obrat z 0:2 na 3:2 vítězným gólem završil kapitán Dynama Martin Králik, jenž po Horově přímém kopu nedal svou hlavičkou brankáři Bačkovskému šanci k zásahu.

Martin Králik se raduje ze svého vítězného gólu: Dynamo ČB – Liberec 3:2. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jak jste tu svou trefu viděl?

Už před tou standardkou mi Kuba Hora řekl, ať jdeme víc do brány, tak jsem Lukáše Havla požádal, abychom ten náběh trošku upravili. Já tak trochu předpokládal, kam by ten centr mohl letět, šel jsem tam a jsem moc rád, že se mi tu hlavičku podařilo usměrnit přes gólmana do brány.

Byla ta radost o to větší, že jste tím svým gólem završil velký obrat v zápase?

Přes ty dva rychlé góly, co jsme v úvodu dostali, jsme do zápasu nevstoupili zle, drželi jsme míč a měli i šance, ale po naší chybě jsme inkasovali a pak soupeř dal pěkný gól na 0:2. Jsem strašně moc rád, že nás to nepoložilo a dál jsme se snažili hrát tu naši hru, byli jsme stále nebezpeční a stačili jsme ještě do poločasu vyrovnat a po půli obrat završit. Mrzí mě konec utkání, kdy jsme málem inkasovali a velká škoda je té červené karty pro Čermáka.

Věříte, že můžete uspět také v sobotní odvetě v Liberci?

Otočit z 0:2 na 3:2 není vůbec snadné, to by nám mělo dodat zdravé sebevědomí. Náš cíl je jasný, chceme postoupit do finále a myslím si, že na to máme!