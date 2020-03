V době, kdy v Česku platí v souvislosti se šířením koronaviru nouzový stav a karanténa, nakupuje pro seniory s partou z Dynama, v níž jsou třeba Roman Lengyel, Jaromír Plocek, kustod Radomil Procházka a další.

„Před týdnem jsem se přihlásil a vznikla z toho naše parta, která lidem každý den pomáhá. Já si zakládal hlavně na tom, že to nebude jen o tom, že se jeden den sejdeme a tím to pro nás končí. Chodíme každý den. To bylo i naše krédo. Buď to chceme dělat naplno a každý den, a nebo se do toho vůbec pouštět nechceme," podotkl Martin Vozábal.

Jak dále konstatoval, v krizových situacích se u lidí ukazují určité morální hodnoty a mrzí jej, že si v této době někdo stěžuje na malichernosti.

"Spíš by každý měl přiložit ruku k dílu, aby se co nejrychleji dala zase republika dohromady. Ale to si musí každý sáhnout do svědomí, co pro to dělá… První dny jsme trochu tápali, protože každý má svůj sortiment, který odebírá, ale nyní si myslím, že už jsme zaběhnutí,“ zmínil Martin Vozábal.