„Sehráli jsme pět přípravných utkání a v nich dostali prostor i všichni mladí kluci, kteří přišli z dorostu,“ připomněl trenér David Horejš. „Byla to pro ně jejich první zkušenost s dospělým fotbalem, to je dost pozdě. Hlavně proti silným týmům v Turecku to na nich trošku bylo i vidět,“ usoudil kouč Dynama. „Potenciál na to, aby se ve velkém fotbale prosadili, ale rozhodně mají. Jen je třeba pro jejich další růst najít tu správnou cestu.“

Jaká by ta cesta mohla být, zkušený kouč také naznačil: „Lukáš Havel, který je v základu posledním odchovancem, hrál dospělý fotbal ještě jako dorostenec,“ připomněl Horejš, že Havel jako mladík hostoval v Roudném a Písku. „My chceme, aby s námi ti mladí kluci trénovali a hráli za juniorku, nebo se šli ohrát někam na hostování do vyšší soutěže a přivykali si tak na chlapský fotbal,“ dodal Horejš, dle něhož je to lepší, než v I. lize chodit na pět minut. „Nemáme Hložka či Karabce, z dorostu rovnou do áčka je to daleko. Třeba i Šulc než se chytil v Plzni, nejdříve prošel Opavou, Jihlavou a Budějovicemi,“ podtrhl trenér. „Na druhou stranu ale všichni ti čtyři dorostenci, co byli s námi na soustředění, mají velké předpoklady, jaké už dlouho tady mladíci při přechodu do mužů neměli,“ dodal Horejš.

S tím, že by nadějní mladíci měli ostruhy získávat na hostování, souhlasil i majitel Dynama Vladimír Koubek: „Třeba slávista Alijagič dal plno gólů ve druhé lize za Vlašim, kde celou sezonu hrál i Vyšinskij. Takovou praxi naši mladíci ještě nemají. Proto by si měli velký fotbal někde zkusit,“ zdůraznil Koubek a připomněl, že ve třetí lize mají béčko prakticky všechny ligové kluby, ale i Příbram či Jihlava. „My máme v tomto směru zpoždění,“ připustil šéf klubu.

„To, že nemáme třetí ligu, je nevýhoda, proto bychom uvítali, kdyby se béčku povedlo postoupit,“ zdůraznil sportovní ředitel Dynama Tomáš Sivok, dle něhož dostat mladé kluky do druhé ligy není jednoduché. „Někteří v kádru zůstanou a tu šanci třeba i dostanou,“ připomněl, že Bassey odešel a za něj na hrot nikdo nepřišel. „Je tudíž možné, že Hais zůstane, ale tu šanci si musí zasloužit,“ zdůraznil Sivok.