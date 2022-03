„Slovní útoky jsem si nikdy nebral osobně, většinou mě spíš vyhecovaly. K fotbalu to patří,“ vypráví Jiří Kladrubský, jak se vyrovnává s pokřiky z hlediště.

Kladrubský je kliďas, jednou ale nervy na uzdě neudržel a pořádně se vytočil. Bylo to v závěru ligového ročníku 2014/15. Dynamo v televizním utkání podlehlo Spartě 1:3 a jeho pád do druhé ligy byl nevyhnutelný.

Zklamaný Kladrubský právě hodnotil utkání před kamerami České televize, když v tu chvíli na něj řval jeden z fanoušků z tribuny.

Zkušený obránce okamžitě přerušil rozhovor a šel si to s dotyčným vyříkat osobně. Reportér David Kalous s kameramanem čekali na českobudějovického kapitána marně. Ten hned po incidentu zmizel v útrobách stadionu. „Jo, jo, pamatuji si na to dobře. V ten moment mě to naštvalo, protože každý jsme dělali na hřišti, co jsme mohli. Musel jsem se ohradit a pak už nemělo smysl v rozhovoru pokračovat,“ vzpomíná dnes Jiří Kladrubský na tuto historku s úsměvem.

„Když ale potkám fanouška a má nějaký konstruktivní názor, nemám problém si s ním popovídat,“ dodává srdcař černobílého klubu.

Jednou se s kamarádem Jurajem Kuckou vypravil na zápas futsalové ligy do Edenu, kde dvojice sparťanů narazila na asi dvacetičlennou skupinu agresivních příznivců Slavie, která je slovně napadala. Nakonec musela zasáhnout ochranka. „Věřím, že snad by nám nic neudělali. V té době jsem ale byl po operaci kolene a nebylo to nic příjemného,“ ještě teď se trochu klepe Jiří Kladrubský.

Diskusní fóra na stránkách klubu nečte. Poslechl Lukáše Přibyla, který byl tiskovým mluvčím Sparty v době, kdy talentovaný Jihočech do pražského klubu nastupoval.

Přibyl ho od čtení příspěvků na fóru zrazoval a Kladrubský se jeho radou řídí. „Pod rouškou anonymity je u počítače každý hrdina, ale do očí vám nic neřekne. To je dáno dnešní dobou,“ přemýšlí Jiří Kladrubský.

V současnosti pomáhá béčku Dynama v divizi. „I v nižší soutěži se setkám s nadávkami, už to ale beru s větším nadhledem,“ mávne rukou zkušený fotbalista.