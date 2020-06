Prohrát o gól s rozjetou Bohemkou a navíc na jejím hřišti, kde na jaře nechala tři body i první Slavia a minule tam Teplice schytaly debakl 0:4, by samo o sobě nebylo až takovou tragédií. Daleko víc ale mrzí hra, kterou Dynamo celou hodinu předvádělo.

„V první půli jsme podali špatný, slabý výkon, bylo to pro nás všechny velké zklamání a soupeři jsme to hrozně usnadnili,“ nebral si trenér David Horejš při hodnocení nedělního utkání vůbec žádné servítky. „Dostali jsme dva góly a my sami jsme za celý poločas domácí branku prakticky neohrozili.“

Do základu v Praze už sice naskočil nejlepší střelec týmu Ivan Schranz a čtvrt hodiny před koncem vstřelil nádhernou branku, v té době už ale domácí vedli 3:0 a na 3:2 snížil Ivo Táborský až pár vteřin před koncem. Na marodce nadále byli Javorek a Mršič a k nim se navíc přidal se zraněním kotníku i Čolič. „Jak Javorek, tak Mršič nám v našem způsobu hry obrovsky chybí, oba v těch meziprostorech umí hrát. My teď nahoře neudržíme míč, takže si nedokážeme vytvořit větší tlak,“ vysvětloval Horejš, zároveň ale dodal, že vymlouvat se na to nechce. „Musíme makat dál a udělat vše pro to, abychom teď zvládli nejbližší utkání a odrazili dobrým výkonem i dobrým výsledkem k lepším zítřkům,“ podtrhl.

Místo Čoliče, jenž pro potíže s kotníkem odpočíval, dostal šanci Miloš Kopečný. „Že jsme prohráli, je veliká škoda, určitě to však nebylo proto, že jsme vyměnili pravého obránce,“ vrtěl hlavou trenér Dynama.

Nicméně při prvním gólu Bohemky měl Schumacher právě v prostoru, kde zřejmě by měl právě Kopečný operovat, až příliš volna… „Nám na té pravé straně směrem dozadu vázla komunikace a Bohemka nás tam přehrávala,“ připustil trenér Horejš a dodal, že byť své hráče spolu se svými asistenty připravoval na to, že je čeká válka, že Bohemka má na důrazu svou hru založenou, tak při zápase jim dělali nahoře jak Pulkrab, tak Hronek i další hráči Bohemians velké potíže. „Ty osobní souboje jsme prohrávali,“ konstatoval Horejš.

Po nevydařeném prvním poločase, který Jihočeši prohráli 2:0, přišel další těžký úder hned v úvodních vteřinách druhého dějství, kdy po druhé žluté kartě byl vyloučen stoper Sivok a prakticky celý poločas hosté dohrávali v deseti. Přesilovku Pražané rychle využili a za stavu 3:0 nad ligovým nováčkem visela hrozba debaklu. „Tu jsme naštěstí odvrátili,“ vyzdvihl kouč Dynama, jenž ve zlepšené hře svého týmu, který dokázal v oslabení tuto část utkání vyhrát 2:1, vidí jediné pozitivum jinak zpackaného zápasu. „V deseti jsme se dokázali semknout, dali dva velice hezké góly a na to je třeba navázat,“ zdůraznil.

Čtvrtou porážku v řadě už černobílí přes výrazné zlepšení v poslední půlhodině odvrátit nedokázali. „Předtím nás zdobila opačná série, kdy jsme kráčeli od jedné výhry ke druhé, musíme si ale zvykat, že teď už nás nikdo nepodcení. Každý už se na Budějovice teď připravuje úplně jinak, než tomu bylo na podzim. To si každý myslel, že přijedou Budějovice a zalezou a my je naší aktivitou zaskočili,“ přemítal Horejš.

Jak to bude ve středu, kdy Dynamo v dalším kole I. ligy se doma utká s Olomoucí (18)?