Jihočeši zpočátku více drželi míč na kopačkách, ale do zakončení se nedostávali. Na druhé straně domácí ze své první vydařenější akce zahrozili, s Buchovou ranou si ale debutant v brance hostí Vorel poradil a vyrazil ji na roh. Do slibné pozice se poté dostal i Beauguel, ale Vorlovu branku minul. Plzeň se gólu dočkala až ve 31. min., kdy po Limberského centru přihrál Kopic pod sebe a Káčer střelou z první dal na 1:0. Zvýšit mohl v závěru první půle kanonýr Beauguel, jeho hlavičku ale Vorel zneškodnil.

Šance na srovnání skóre měli ještě předtím i Jihočeši, jenže Javorek mířil vysoko nad Staňkovu branku, jejíž strážce vychytal i Jánošíka a po půli se svou technickou ranou na zadní tyč neuspěl ani Kladrubský.

Na 2:0 naopak zvýšil Lukáš Matějka, jenž v 60.min. trefil po akci Kopice tyč a minutu nato po Řezníkově pasu zamířil přesně. „Vždycky se chci jako útočník prosadit a jsem rád, že se mi to celkem rychle po nástupu na hřiště povedlo,“ liboval si22letý útočník.

Hosté ani po druhé brance nesložili zbraně, ale ve finální fázi se jim nedařilo: Jánošík střílel těsně vedle tyče a Valentův pokus z dálky vyrazil brankář Sváček.

„V naší hře byly pasáže, kdy jsme byli velice spokojeni, ale byly i pasáže, kdy tam drobné chyby byly,“ poznamenal pro klubový web trenér Dynama David Horejš a připomněl, že Plzeň je tým, který tyto chyby dokáže potrestat. „My jsme naopak naše příležitosti zbytečnou zbrklostí dotáhnut do koncovky nedokázali,“ zalitoval, zároveň ale vyzdvihl, že zápas měl z obou stran dobrou úroveň. „Jsem rád, že jsme ho mohli sehrát. Mrzí nás jen to, že se zranil David Ledecký, to je pro nás v našem úzkém kádru určitě nepříjemnost,“ vraštil čelo trenér Dynama.

Jeho plzeňský kolega Adrian Guľa pro klubový web ocenil oba střelce: „Pro mě je důležité, aby i noví hráči se přizpůsobili způsobu hry, jakým bychom se chtěli prezentovat. Káčer a Matějka se gólové prosadili, navíc byli i přínosem pro tým.“

Guľa vyzdvihl i výkon Dynama: „Výhra těší, hlavní ale je, že kvalitní zápas to byl i ze strany soupeře. Budějovice jsou týmem, který vám nedá nic zadarmo a je schopný hrát velmi zajímavým způsobem hry,“ konstatoval.

Plzeň - Dynamo ČB 2:0 (1:0) - Branky: 31. Káčer, 61. Matějka.Bez diváků. Rozhodčí: Grimm – Kříž, Paták. Plzeň: Staněk (46. Sváček) – M. Havel (46. Řezník), Brabec (46. Hejda), Pernica (82. Míka), Limberský (46. Kovařík) – Bucha (56. Hořava), Káčer, Alvir – Mihálik, Beauguel (56. Matějka), Kopic (69. Ba Loua). Dynamo: Vorel – Čolič (46. Brandner), Novák (46. Talovierov), L. Havel (46. Králik), Kopečný (46. Kladrubský) – Čavoš, Valenta (46. Mršić) – Ekpai (46. Mészáros), Javorek (63. Valenta), Jánošík (46. Almeida) – Bassey (46. Ledecký.

Sparta - Táborsko 5:0 (4:0) - Branky: 4. Polidar, 23. Krejčí, 24. Polidar, 35. Karabec, 55. Juliš. Sparta: Heča – Plechatý, Štetina, Lischka – Vindheim, Krejčí, Dočkal, Karabec, Polidar – Tetteh, Hložek. 2. poločas: Holec – Vitík, Krajinský, Hanousek – Šilhart, Lukavský, Trávník, Fortelný, Plavšić – Juliš, Kozák. Táborsko: Slávik – Kadlec (60. Dybala), Navrátil, Penc (75. Brabec), Janošík – Plachý (60. Vozihnoj), Schramhauser (70. Větrovský), Kučera (88. Diarra), Boula (75. Petr), Tolno (60. Hadrava) – Majka (60. Šplíchal).