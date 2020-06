Fotbalisté Dynama v semifinále skupiny o účast v evropských pohárech změří ve dvou zápasech síly s Ml. Boleslaví a na odvetu, která se bude hrát na Střeleckém ostrově v sobotu 27. června, už mohou jít všichni držitelé permanentek, musí si ale v předstihu vyzvednout vstupenku!

Patrik Čavoš v jarním zápase Dynama s Ml. Boleslaví stíhá Budínského. Dynamo doma vyhrálo 3:0, uspěje s Boleslaví i v semifinále play off o evropské poháry? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Dle vládních pravidel může na zápas jít až 2500 diváků, ovšem do stavebně oddělených sektorů. „My dle těchto pravidel můžeme stadion zaplnit z jedné čtvrtiny a na tribunách tudíž mohou sedět necelé dva tisíce diváků,“ pro klubový web uvedl PR manažer Dynama Aleš Strouha a dodal, že vyrazit na Mladou Boleslav sice mohou všichni držitelé permanentek, ale za určitých podmínek.

Ke vstupu na stadion totiž nebudou moci využít plastovou kartu, ale musí si od úterý do čtvrtka 16. až 18. června od 10 do 18 hodin dojít do pokladny za Východní tribunou a po předložení permanentky dostanou vstupenku opravňující vstoupit na stadion. „Velice se omlouváme za případné komplikace, ale naší snahou je stadion co nejvíc zaplnit a nemůžeme si dovolit blokovat pro permanentkáře celou kapacitu stadionu a pak by třeba polovina z nich vůbec nedorazila,“ zdůraznil Strouha.