V minulém kole I. ligy proti Slovácku (2:0) po jeho rohovém kopu Lukáš Havel dal důležitý vedoucí gól.

Vyhráli jste o dva góly, jenže až tak jednoduchý zápas to pro vás asi nebyl?

To rozhodně ne, byl to velice těžký zápas. To jsme ale věděli a patřičně se nachystali, takže jsme dle mého názoru zaslouženě vyhráli. My vzadu jsme to navíc odehráli s nulou, a to nás těší. Spokojeni ale můžeme být všichni, celé mužstvo – máme pět vítězství za sebou, to je super!

Až do prvního gólu to vypadalo, jako byste se navzájem se Slováckem oťukávali, jako by žádné z mužstev nechtělo udělat chybu…

Možná prvních deset minut, v každém případě jsme ale chtěli hrát stejně aktivně jako v předchozích utkáních. Věděli jsme ale, že Slovácko je výborné mužstvo a že taky hraje ve formě. Nebylo lehké je přehrát, nakonec se to ale povedlo a jak říkám, můžeme být všichni plně spokojeni.

Důležitým momentem v zápase byl první gól, který dal Lukáš Havel po vašem rohovém kopu. Byl to nacvičený signál?

Přesně tak. Každý týden to cvičíme a pilujeme. Když to trefíme do správného prostoru, je gól ve vzduchu, protože máme dobré hlavičkáře. Třeba právě Lukáš ve vzduchu je vynikající, já snad neviděl lepšího!

Dobrým hlavičkářem je třeba taky Tomáš Sivok…

To jistě, druhý gól dal po standardce Sivi taky hlavou. Stejně jako při prvním gólu i tady šlo o nacvičenou akci. Ale je úplně jedno, jak ty góly padly, hlavní je, že jsme vyhráli. Ty tři body nás posunuly hodně výš. Máme třiadvacet bodů a jsme v horní půlce tabulky, to je paráda.

Co to sporná situace kolem neuznaného gólu hostí?

Oni se zlobili, že prý Drobas ten míč měl a vypadl mu, to já neviděl. Pomezní rozhodčí ale mával ofsajd, takže gól platit nemohl.

Dá se říct, že poté, co Sivok dal na 2:0, už jste zápas bezpečně kontrolovali?

Souhlasím, zápas jsme pak už měli pevně pod kontrolou a jednu dvě šance skóre navýšit jsme tam ještě měli.

Zmíní jste se, že jste v horní polovině tabulky, ale vy taky jste jen dva body za Spartou! Neláká vás skupina o evropské poháry?

Je super, že nejsme pod takovým tlakem, ale není to tak dlouho, co jsme v tabulce byli úplně dole. Nahoře se hraje mnohem líp… Nic ale nesmíme podcenit, ještě je před nám moc zápasů a hned teď po reprezentační pauze hraje dva hrozně těžké zápasy venku, na Spartě a v Jablonci. Liga pokračuje, máme formu, je třeba toho využít.