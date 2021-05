Fotbalisté Dynama před týdnem po jedenácti zápasech v I. lize v řadě bez vítězství konečně tuto nepříjemnou a dlouhou sérii výhrou 1:0 v Příbrami ukončili. Potvrdit vítězství chtějí i v neděli doma, kdy od 15 hodin hostí Pardubice.

Radost fotbalistů Dynama po vítězství v Příbrami. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Dynamu v Příbrami chyběli dlouhodobí marodi Ledecký a Skovajsa, kvůli potížím s kolenem nahradil Javorka Valenta. Ke konci šel do hry i mladý Vais, přesto se dostal do velké šance. „Jonáš Vais je mladý kluk, ročník devadesát devět, přišel z Příbrami, a když se možnost ho zadarmo získat naskytla, šli jsme do toho. Jasně jsme mu řekli, že v této sezoně těch šancí ještě tolik dostávat nebude, ale do budoucna má velké předpoklady – výbornou střelu, fotbalové vidění. Tu šanci teď měl proměnit, ale tam ta jeho nezkušenost hrála roli,“ hodnotil po zápase v Příbrami Vaisův výkon trenér Horejš, jenž v neděli bude postrádat stopera Martina Králíka (4. ŽK).