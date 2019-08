České Budějovice – Fotbalisté Dynama sice v Mladé Boleslavi krátce před koncem první půle vedli 2:0, o slibný náskok během pár vteřin ale po velkých chybách přišli a nakonec si vezli porážku 4:2.

Muris Mešanovič, který dal Spartě tři góly, proti Dynamu vyšel střelecky naprázdno (na snímku ho stíhá Benjamin Čolič): Mladá Bolslav - Dynamo přesto 4:2. | Foto: Deník/ Miloš Moc

Trenér David Horejš ani den po zápase nijak neskrýval své zklamání: „Prvních čtyřicet minut jsme hráli výborně, dali dva góly a soupeře k ničemu vážnějšímu nepustili. Jenže potom přišly zkraty jednotlivců, které nás sráží dolů,“ lomil trenér Dynama rukama. „Nevím, co víc k tomu říct. To nejsou systémové chyby, že by mužstvo špatně bránilo. Jsou to zkraty jednotlivců, které nás připravily už o hodně bodů.“