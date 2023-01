Pohodu zpočátku trošku kalily výsledky přípravných utkání, avšak i v tomto směru nakonec v týmu zavládla spokojenost, protože po porážkách s Vasasem Budapešť a Widzew Lodž uzavřeli černobílí turecké soustředění vítězstvím 4:1 s kosovskou Prištinou. „Z naší strany to byl dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Jsem rád, že jsme dali čtyři góly a soustředění tudíž zakončili velice pozitivně,“ liboval si po výhře nad Prištinou trenér Tomáš Zápotočný, dle něhož ve hře nechyběly dobré situace a dobré akce. To za hodně důležité označil i jeho trenérský kolega Marek Nikl: „Máme radost z toho, že se v naší hře objevují věci, které chceme. Jsou tam samozřejmě i věci, které nejsou dokonalé, ale na tom budeme makat. Ale výhra nás určitě povzbudí.“

Oba trenéři se po návratu do vlasti netajili tím, že turecké soustředění splnilo to, co si od něj slibovali. „Deset dní v Turecku hodnotíme veskrze pozitivně,“ vyzdvihl Tomáš Zápotočný i kvalitní terény a kvalitní soupeře na přípravná utkání: „Věřím, že jsme na start jarní části první ligy dobře připravení,“ usoudil trenér Zápotočný. „Máme velikou radost, že nám vedení klubu umožnilo takové soustředění zrealizovat,“ dodal Marek Nikl.

Úvodní dvě porážky v Turecku sice trenéry nepotěšily, avšak na druhé straně, jak se říká, vše zlé bývá i k něčemu dobré: „Přípravné zápasy některé kluky svlékly do naha, některé ne, ale ukázalo se, že celkově máme kvalitní kádr a šikovné hráče,“ hodnotil Zápotočný. „Potěšil nás herní posun,“ po vítězství s Prištinou k tomu dodal Nikl.

Ke kladům soustředění patřilo i počasí. „První dny sice pršelo a foukal dost nepříjemný vítr, ale postupně šla teplota nahoru a nakonec jsme tam měli plus sedmnáct stupňů,“ liboval si kustod Procházka. „Když jsme ale přistáli ve Vídni, přivítal nás sníh,“ pokrčil rameny.

Po příjezdu do vlasti dostali hráči na víkend volno, v pondělí po obědě už ale zahájili v posilovně přípravu naplno.

A není divu, v sobotu totiž Dynamu na Slovácku půjde již o prvoligové body!