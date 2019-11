Už před týdnem po výhře 3:1 v Teplicích fotbalisté Dynama čtvrtým vítězstvím v řadě vyrovnali klubový rekord (podobný kousek se jim v lize předtím už dvakrát povedl). Pětkrát za sebou v nejvyšší soutěži ale černobílíještě nikdy nevyhráli – až do této neděle, kdy doma po výborném výkonu porazili Slovácko 2:0 a završili tak sérii vítězných zápasů na pět v řadě!

Tomáš Sivok v zápase Dynama se Slováckem zvyšuje na konečných 2:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

,„Šli jsme do utkání s jediným cílem, a to nejen potvrdit tři body z Teplic, zároveň ale i přepsat historii a poprvé v lize vyhrát popáté za sebou. To byl náš cíl a za tím jsme šli od první minuty,“ netajil se po zápase trenér David Horejš svou spokojeností. „Řekl bych, že první poločas z naší strany byl hodně dobrý. Měli jsme jednoznačnou převahu, tu korunovali gólem ze standardky a měli tam i další velice solidní možnosti,“ měl na mysli jistě situaci ze 24. min., kdy po Čoličově centru vrátil Brandner od zadní tyče míč před branku, Schranz však mířil vedle, anebo dvě příležitosti, které měl Brandner ke konci první půle.