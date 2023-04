Fotbalisté prvoligového Dynama Č. Budějovice jeli do Ml. Boleslavi k zápasu 27. kola I. ligy proti Hradci Králové s cílem odčinit vysoké prohry a špatné výkony z utkání ve Zlíně a doma s Teplicemi. Domů se ale vraceli s třetí ligovou porážkou v řadě a tři kola před koncem základní části nejvyšší soutěže je jisté, že v závěru sezony je čekají velké záchranářské starosti…

Fotbalisté Dynama v utkání I. ligy prohráli v Ml. Boleslavi s Hradcem Králové 1:2 (na snímku Lukáš Havel odvrací jednu z hradeckých akcí). V neděli hraje Dynamo doma s Jabloncem. | Foto: Foto: Deník/ dynamocb.cz

Fotbalisté Hradce, kteří na domácím hřišti v mladoboleslavském azylu před zápasem s Dynamem předchozích šest utkání v řadě prohráli, rozhodli o konci této nepříjemné série už v úvodním poločase. V něm totiž měli hru jasně ve své moci a pro hosty z jihu Čech to, že šli po půli do kabin „jen“ s dvougólovým mankem, bylo ještě milosrdné skóre… „První poločas těžko hodnotit, to byl od nás prostě absolutní průšvih. Takhle se prezentovat nemůžeme, pokud chceme setrvat v první lize,“ nikterak se budějovický trenér Marek Nikl po zápase netajil svým velikým zklamáním.

Fotbalisté Dynama byli až na malé výjimky celý první poločas pod velkým tlakem, kupili vzadu chybu na chybu a že za to pykali jen dvěma góly, bylo někdy jen díky paní Štěstěně. „Takhle dobrý vstup do utkání jsme dlouho neměli. Do páté minuty jsme měli tři čtyři brankové příležitosti, ale bohužel ve vápně se ještě nechováme jako dospělí, měli bychom tam víc přitlačit,“ mrzelo asistenta trenéra Stanislava Hejkala, jenž tým Hradce vedl za nemocného Miroslava Koubka. „Ale i tak jsme se důsledným napadáním dostali do dvougólového vedení a je škoda, že přišla přestávka, kdyby se hrálo devadesát minut v kuse, utkání bychom zvládli bez větších problémů,“ usoudil hradecký kouč.

Po jednostranném průběhu prvního poločasu se v tom druhém totiž obraz hry zcela změnil a náhle i hráči Dynama se dostávali do slibných příležitostí a soupeře do tolika šancí už nepouštěli. „Druhý poločas snesl parametry a já doufám, že nás to posune a vrátíme se na tu vlnu, kterou jsme měli pár zápasů zpátky, kdy si myslím, že to bylo od nás herně zajímavé,“ přemítal trenér Nikl.

Hned po půli měl velkou šanci Adediran, jehož střelu brankář Bajza vykopl jen reflexivně, dvě minuty nato domácí gólman jen konečky prstů vyrazil dělovku Hellebranda nad bevno, které mu za dalších pět minut pak pomohlo po jeho teči Adediranova gólového obloučku.

Hradec byl pod tlakem a kontaktní gól visel ve vzduchu, jenže po Slukově centru ho Lukáš Čmelík vstelil až šest minut před koncem, takže Dynamo už třetí ligovou porážkou za sebou neodvrátilo a kleslo v tabulce na třináctou příčku.

V neděli se fotbalisté Dynama střetnou v boji o ligovou záchranu s Jabloncem.