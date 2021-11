Pražané tři poslední zápasy v řadě prohráli, všechny však hráli venku (duel s Karvinou mají odložen). S Dynamem tudíž chtěli vyhrát. „Nedařilo se nám bodovat ve venkovních zápasech, ale všichni se těšíme, že proti Budějovicím konečně začneme vítěznou sérii,“ pro klubový web uvedl asistent kouče Erich Brabec.

S cílem bodovat do Prahy ale jeli i Jihočeši: „Víme, že soupeř je doma silný, ale uděláme maximum pro to, abychom si odvezli body,“ ujistil trenér David Horejš.

Vstup do zápasu se vydařil spíše Bohemce, která kopala několik rohů, nic z nich však nevytěžila. Do první šance se ale dostali Jihočeši a byla to možnost nečekaná, když se míč po Sladkého centru odrazil za zády brankáře Bačkovského od vzdálenější tyče do zámezí. Gólman Bohemky pak v jedné minutě zasahoval po dvou střelách Mršiče zpoza vápna, jenže gól dali ve 24. minutě Pražené, když po zahraném rohu Dostál vrátil z hloubi pole míč do vápna, Hronka ještě Vorel výborně vychytal, proti dorážce zcela volného Keity už ale neměl nárok – 1:0.

Dynamo ve snaze vyrovnat sice zvýšilo aktivitu, gól ale dala opět Bohemka, když vydařenou kombinaci Květa a Dostála zakončil Hronek a domácí vedli 2:0. Až poté se hosté dostali do čisté šance, kterou Mihálikovi připravil perfektní nahrávkou Čolić, hostující útočník ale v pádu zblízka překopl. „Já tam šel na dlouhou nohu a bohužel jsem to šajtlí trefil tak, že to šlo nad bránu,“ mrzelo Ondřeje Mihálika.

Po prohraném poločase, ve které byli Pražané lepší, naskočil za Sladkého v týmu hostí Talovierov a Dynamo vsadilo na hru se třemi stopery. Černobílí od začátku druhého dějství převzali iniciativu a dočkali se i zasloužené odměny: v 58. minutě aktivně hrající Bassey si obhodil Bederku a levačkou trefil za zády bezmocného Bačkovského tyč, pár vteřin nato Bassey pro změně oklamal Köstla a tentokráte už mířil přesně – 2:1.

Dynamo se tím vrátilo do zápasu a pokračovalo v tlaku, obrana Bohemky ale odolala a dvě minuty před koncem střídající Koubek výhru Pražanů zpečetil. „Ke konci se nám povedlo naši hru i díky maximálnímu počtu střídání zklidnit, navíc pak střídající Koubek rozhodl,“ vyzdvihl kouč vítězů Luděk Klusáček.

Bohemians - Dynamo ČB 3:1 (2:0) - Branky: 24. Keita, 35. Hronek, 88. Koubek – 59. Bassey. ŽK: Talovierov. Diváci: 3496. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Vodrážka – Raplík. Bohemians: Bačkovský – Vondra, Köstl, Bederka – Dostál, Jindřišek, Hronek (84. Koubek), Květ (77. Nový), Kovařík (69. Novák) – Keita (76. Bartek), Puškáč (69. Necid). Dynamo ČB: Vorel – Čolić, Havel, Králik, Sladký (46. Talovierov) – Hora, Hellebrand (86. Brandner) – Van Buren (76. Michal Škoda), Mihálik, Mršić – Bassey.