Fotbalisté Dynama po bodově nevydařeném vstupu do jarní části I. ligy přidali k solidním výkonům také tři ligové zápasy v řadě bez porážky a tuto sérii završili před týdnem senzačním vítězstvím 1:0 nad pražskou Slavií. Prodloužit toto úspěšné tažení by Jihočeši chtěli i v dalším zápase v sobotu v Olomouci (15:00).

Doma Dynamo na podzim Olomouci podlehlo hladce 0:3 (na snímku olomoucký Vraštil odvrací před Romanem Potočným a Tomášem Zajícem), uspějí Jihočeši v sobotu na Hané? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jenže lehké to Dynamo mít nebude, neboť Hanáci na jaře ještě neprohráli a se 30 body jsou v tabulce šestí. Kuriózní je jejich bilance, na jaře totiž všech šest zápasů Olomouce skončilo remízou!

V zimě do Olomouce přišli Jakub Přichystal z Brna a Jan Fortelný ze Sparty, z polské ligy se vrátil Martin Pospíšil. Před týdnem Olomouc hrála v Plzni 1:1, když výstavní vyrovnávací gól vstřelil Mojmír Chytil, jenž ale dostal čtvrtou žlutou kartu a proti Dynamu hrát tudíž nebude. „Samozřejmě, že nám bude chybět, ale máme k dispozici Žifčáka a uzdraveného Vaněčka, o pozici výš můžeme posunout Tondu Růska,“ přemítal trenér Václav Jílek. „Věřím, že si poradíme a zápas s Budějovicemi zvládneme za tři body.“

Na Střeleckém ostrově po nečekaném vítězství se Slavií zavládla velká euforie ,„My si tří bodů se Slavií samozřejmě velice ceníme, každý takový úspěch po psychické stránce hráčům pomůže. Nicméně pro nás tím však zdaleka nic nekončí,“ před cestou na Hanou zdůraznil trenér Marek Nikl, jenž spolu se svým kolegou Tomášem Zápotočným přemýšlí, jak řešit absenci klíčových beků Králika a Čoliče, kteří se Slavií dostali čtvrté žluté karty. „Velice nás to mrzí, oba podávali výborné výkony. Na druhou stranu ale mají možnost se ukázat další hráči, je to pro ně šance,“ zmínil Nikl třeba Broukala, jenž na postu stopera nastoupil v poháru proti Brnu a odvedl kvalitní výkon.

Hráči i trenéři Dynama si jsou dobře vědomi, že je po Slavii v sobotu čeká další velice těžký soupeř, kterému mají navíc oplácet i nečekaně vysokou podzimní porážku 0:3 z domácího hřiště. „My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Ať se Slavií, či v Olomouci. Zda to dokážeme, se ukáže až na hřišti,“ krčil rameny Marek Nikl.

V MOL CUPU NA LETNÉ

O postup do finále Mol Cupu budou fotbalisté Dynama hrát ve středu 5. dubna proti Spartě na Letné. Rozhodl tak včerejší semifinálový los.

„Chtěli jsme hrát doma a nechtěli jsme Slavii, hrajeme venku a máme Spartu. Takže poloviční spokojenost,“ zareagoval na los sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

Ve druhé dvojici se Slavia střetne doma s Bohemians.

TÁBORSKO V CHRUDIMI

Fotbalisté Silonu Táborsko vstoupili do jarní části II. ligy doma s Vyškovem 0:0, když těsně před koncem překopl prázdnou branku aspiranta na postup do I. ligy táborský útočník Jan Mach. „Odražený balon jsem čekal, ale bohužel se mi ho nepodařilo správně trefit. V hlavě to pořád mám, ale je třeba to prostě hodit za hlavu a jít dál. Já se snažím už na to nemyslet a doufám, že gól přijde hned teď v Chrudimí,“ přál si 22letý útočník.

Sobotní zápas v Chrudimi, proti níž se Táborsku dlouhodobě nedaří, začíná dopoledne v 10:15 hodin a svěřenci trenéra Romana Nádvorníka by tuto tradici velice rádi zlomili. „Chtěli bychom hrát bezpečně směrem dozadu, na to se chceme zaměřit v každém zápase. Myslím si také, že máme velkou sílu ze standardních situací, na které se tudíž pečlivě připravíme,“ ujišťoval táborský kouč.

ČFL: PÍSEK DO ZBUZAN,

BÉČKO DYNAMA DOMA

Fotbalisté FC Písek by prohru 1:2 v úvodním kole jarní části III. ligy v krajském derby s béčkem Dynama rádi odčinili už v sobotu ve Zbuzanech (výkop v 10:15 hodin).

Béčko Dynama by tři body z Písku chtělo potvrdit v neděli doma s Hostouní (11:00 na Složišti). „Po výhře v derby jsme se dotáhli vyrovnanému středu tabulky, to je pro nás hodně důležité,“ liboval si trenér Dušan Žmolík.

V divizi hrají doma už v sobotu Č. Krumlov s Admirou (10:30) a Katovice s béčkem Příbrami (14:30), ven jede Lom do M. Lázní (10:15) a Soběslav do Hořovic (14:30).

Úvodními zápasy o víkendu začíná jarní část krajského přeboru (program je na webu Deníku) a v I. lize dorostu Dynamo U19 v sobotu hostí první Spartu (11:00 na Složišti).