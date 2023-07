Přípravné derby dvou nejlepších fotbalových týmů jižních Čech, které se v sobotu hrálo na Hluboké, skončilo po rušném a zajímavém průběhu nerozhodně 3:3.

Patrik Hellebrand v zápase Dynama s Táborském uniká táborskému Alexandru Sojkovi, vpravo přihlíží Matouš Nikl: přípravné jihočeské derby skončilo na Hluboké 3:3. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Trenéři prvoligového Dynama opět v zápase dali šanci všem hráčům ze širšího kádru, včetně mladíků z třetiligového béčka. Poprvé v přípravě naskočil i kapitán týmu Martin Králik, zato však chyběl Nicolas Penner, jenž zřejmě tým opustí. „Je to tak, Penner odchází,“ po zápase potvrdil trenér Tomáš Zápotočný, ale kam má mladý fotbalista namířeno, odtajnit nechtěl (dle informací Deníku má zájem Liberec). „Jinak by nikdo z týmu jít pryč neměl,“ dodal Zápotočný.

Začátek zápasu se lépe povedl Táborsku, které v 8. min. šlo díky Bláhově střele zpoza vápna přesně k tyči do vedení. O pět minut později ránu Plachého k bližší tyči brankář Šípoš vyškrábl na roh.

Druhý gól Táborsko nedalo a navíc ta Plachého nevyužitá šance jako by hráče Dynama přinutila ke zvýšení úsilí: Sladký dalekonosnou ranou trefil břevno Kerlovy branky, dvě minuty nato mířil Králík po Hellebrandově standardce hlavou jen těsně vedle tyče a ve 20. min. Matouškovu hlavičku vyrazil z brankové čáry též hlavou Plachý, jenž krátce nato nastřelil tyč Šípošovy branky. „Mrzí mě, že po prvních dvaceti minutách jsme vedli jen 1:0, protože jsme na noze měli tři tutové góly. Ty jsme měli dát a zápas se tak mohl vyvíjet úplně jinak,“ usoudil trenér Táborska Roman Nádvorník. „I tak si ale myslím, že to kluci odpracovali a my zápas s dalším ligovým soupeřem zvládli.“

Zatímco začátek střetnutí patřil Táborsku, závěr prvního dějství se gólově povedl Dynamu: ve 34. minutě si na Králikovu ukázkovou uličku naběhl Matoušek a neméně pěknou střelou vyrovnal na 1:1 a poté krátce před koncem první půle po Hellebrandově rohu Hais hlavou dal na 2:1.

Z jednobrankového vedení se ale Dynamo po přestávce těšilo jen krátce, protože ve 49. min. Brabcovu nepřesnou malou domů brankáři Šípošovi vystihl Dordić a vyrovnal na 2:2. „Byla to chyba, kluci se nedohodli, to se ale stane,“ krčil rameny trenér Tomáš Zápotočný. „A je lépe, když se to stane v přípravě, než v zápase o body,“ dodal.

Fotbalisté Dynama po lacino inkasované brance zvýšili úsilí a v 64. minutě znovu o gól vedli, když se Čermák opřel do míče z voleje a utěšenou ranou levačkou poslal míč na zadní tyč – 3:2.

Byl to vskutku krásný gól, avšak stejně hezky se necelou čtvrthodinu před koncem zápasu trefil také táborský Oloko Ede, po jehož nechytatelné ráně zpoza vápna se brankář Šípoš jen bezmocně ohlédl – 3:3.

„Obdržené góly nás mrzí. účel ale zápas splnil. Všichni hráči, které jsme chtěli vidět v akci, dostali šanci. Přestože první půle od nás byla trošku horší a ta druhá podstatně lepší, jsem rád za oba poločasy,“ hodnotil derby trenér Dynama Tomáš Zápotočný.

Dynamo ČB - Silon Táborsko 3:3 (2:1) - Branky: 34. Matoušek, 44. Hais, 64. Čermák – 8. Bláha, 49. Dordić, 77. Ede. ŽK: Broukal. Diváci: 400. Rozhodčí: Radina – Machač, Šafránková. Dynamo ČB: Šípoš – Sladký, Broukal, Králik – Čmelík, Hellebrand, Nikl, Bastl – Matoušek, Ondrášek, Hais. 2. půle: Šípoš – Brabec, Čoudek, Havel – Pařízek, J. Hora, Hák, Čermák, Šimoník – Adediran, V. Hora. Táborsko: Kerl – Plachý (46. Šplíchal), Foltýn (75. Kalousek), Koné, Tusjak (75. Schindler) – Kateřiňák (75. Sylla), Bláha – Zeman (46. Varačka), Sojka (67. Skopec), Dordić – Šašinka (67. Ede)