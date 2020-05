Zatímco „klokani“ ve svém úvodním zápase po koronavirové pauze rozstříleli doma Teplice 4:0 a předtím na jaře na svém hřišti sebrali tři body i první Slavii, pro Dynamo byla porážka s Libercem třetí v řadě. Navíc v těch třech zápasech nedali ani gól…

„To nás samozřejmě mrzí a s hráči se o tom také bavíme. Předtím jsme naopak měli období, kdy jsme v zápasech dávali i po třech gólech. My si přitom ty šance vytváříme a také proti Liberci jsme hned v úvodu mohli dát dva góly. Tak už to někdy ale ve fotbale bývá, například s Mladou Boleslaví naopak naše první střela na branku skončila gólem, stejně tak ve Zlíně,“ přemítal trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že vymlouvat se na smůlu nejde: „Prostě to, jak naši hráči své příležitosti řeší, není dobré a my na tom musíme zapracovat.“

Z nastoupené cesty a herního stylu, který ligový nováček praktikoval, ale Dynamo neustoupí. „Věšet hlavy po neúspěšných výsledcích nebudeme, musíme jít do každého zápasu s maximálním úsilím a věřím, že se také to štěstí, které teď nemáme, zase přikloní na naši stranu,“ zadoufal trenér Dynama.

S cílem uspět tudíž černobílí pojedou i do Prahy k nedělnímu utkání s Bohemians, kteří se snaží o únik ze skupiny o záchranu. Tu v aktuální tabulce na 11. příčce vedou – a na osmé Dynamo ztrácí jen šest bodů! „To my dobře víme, že tabulka je velice vyrovnaná,“ poznamenal Horejš. „Kdybychom Liberec porazili, posunuli bychom se do šestky o titul na pátou příčku, teď ale hrajeme o to, aby se na nás nedotáhly týmy ze spodku tabulky,“ krčil rameny kouč Dynama.

Proti Liberci pro svalová zranění chyběli středopolaři Javorek a Mršič, jen na lavičce začal Schranz. „Čekal rodinu a ze Slovenska dorazil až těsně před utkáním, takže do základu jsme s ním nemohli počítat,“ vysvětlil Horejš, na absenci tří opor se ale vymlouvat nechce. „Je jasné, že nám citelně chyběli, musíme se s tím ale vyrovnat a příležitost dostanou další hráči. Věříme, že dokážeme navázat na výkony, které nás zdobily,“ zdůraznil.

Ve vršovickém „dolíčku“ po čtyřgólové výhře s Teplicemi vládne pohoda. „My vyhrát chceme v každém zápase, více bodů ale sbíráme doma, což se potvrdilo i tentokrát,“ vyzdvihl pro klubový web kapitán týmu Josef Jindřišek. „Body v domácím prostředí chceme sbírat i nadále, a pokud přivezeme něco také z venku, tak uvidíme, kde pak skončíme,“ dal najevo, že i hráči Bohemians vnímají posun na hranici prostřední skupiny. „Ta šance je reálná a musíme o to zabojovat,“ dodal na toto téma také trenér Luděk Klusáček.

Fotbalisté Dynama sílu nedělního soupeře, jenž doma uhrál pětadvacet ze svých třiceti bodů, respektují. „Bohemka hlavně doma byla vždycky nepříjemná, má ve svém kádru spoustu zkušených a kvalitních fotbalistů. Její poslední výsledky to dokazují a my víme, že nás čeká velice náročný zápas. Musíme se na něj dobře připravit a udělat v Praze vše pro to, abychom sérii tří porážek přerušili,“ podtrhl Horejš.