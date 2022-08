Se Slováckem, které v I. lize patřilo v minulé sezoně do nejužší špičky a stále ještě bojuje v pohárové Evropě, jste hráli 2:2. Bod berete?

Do zápasu jsme stejně jako se Spartou nevstoupili dobře, dopustili jsme se velké individuální chyby a brzy jsme prohrávali. Ale od nějaké patnácté minuty jsme na to dobře zareagovali, převzali jsme iniciativu a zaslouženě zápas otočili. Ve druhé půli jsme měli šance obrat ve skóre třetím gólem završit, třeba Roman Potočný tam pravačkou ze slibné šance překopl. Pak to ale ovlivnila ta červená karta, v oslabení jsme se spíš jen bránili. Takže vzhledem k tomu vyloučení musíme asi i bod brát.

Dal jste krásný gól, takové střílíte běžně?

Proti Spartě jsem dal tyčku a měl jsem tam i pěkný volej, bohužel mi to brankář chytil. Takže jsem rád, že jsem na to navázal a že mi to tam v dresu Budějovic teď už spadlo.

Vedle svého gólu jste prsty měl i v té druhé brance. Jak jste to viděl?

Helly (Patrik Hellebrand – pozn.) mi dal balon kolem obránců, já to těsně před lajnou chtěl lobnout na zadní tyčku, stoper Slovácka to trošku přizvedl a Škoďák (Michal Škoda – pozn.) krásným volejem dal na 2:1.

Ke konci střetnutí, kdy jste hráli v oslabení, jste už na hřišti nebyl. Měl jste nějaké zdravotní potíže?

Já toho letos moc nenahrál, měl jsem zlomenou klíční kost, takže už jsem ke konci toho měl dost. Postupně se do toho dostávám a věřím, že ta minutáž bude přibývat a brzy z toho bude celý zápas.

Se svým zatím nepříliš dlouhým působením v Dynamu jste ale zřejmě spokojen?

Snažím se podávat co nejlepší výkony, jsem tady jen na hostování a usiluji o trvalý přestup. Jsem velice rád, že mi první dva zápasy docela vyšly, rozhodně se tím však neuspokojuji a budu naplno pracovat i nadále.

Z prvních tří kol máte čtyři body. Jak tuto bilanci vidíte?

Měli jsme venku Pardubice a doma Spartu a Slovácko, takže vzhledem k síle soupeřů čtyři body nejsou špatné. Sice jsme se Slováckem o vítězství přišli, budeme však chtít vyhrávat i v dalších zápasech.

Ten nejbližší z nich vás čeká teď v neděli v Liberci, který vyhrál na Spartě a Teplicím doma nastřílel pět gólů…

To my víme, chceme však každý zápas vyhrát. A je jedno, jestli hrajeme se Slavií, anebo třeba s Libercem.