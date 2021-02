Čisté konto černobílí uhájili i v neděli v Liberci, a protože ani oni tam gól nevstřelili, zákonitě utkání skončilo bezbrankovou remízou.

Liberec doma chtěl vyhrát a kouč Pavel Hoftych ztráty dvou bodů litoval: „Nedokázali jsme bohužel proměnit některé své náznaky. Chyběl nám Mosquera, který tomu dokáže dát určitou nadstavbu. Kluci odmakali zápas naplno, udělali vše pro výhru. Je z toho remíza s těžkým soupeřem,“ ocenil liberecký trenér kvalitu Dynama, kde sám svého času působil.

Barvy Dynama ještě v minulé sezoně hájil i útočník Michal Rabušic: „Chtělo to větší důraz v šestnáctce, kde nám chyběl drajv a možná i štěstí. Vytvořili jsme si skrumáže, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány, byly to spíš takové pološance, přímou střelu na bránu si ani nevybavuji,“ poznamenal.

Fotbalisté Dynama odjížděli ze severu Čech spokojeni. „Chtěli jsme jako v každém utkání i v Liberci usilovat o vítězství, nicméně i bod z Liberce je velice cenný a my ho bereme. Hlavně jsme ale spokojeni s tím, jak jsme to nesmírně těžké utkání odehráli,“ zdůraznil trenér David Horejš a dodal, že byť údržba libereckého areálu na to, jaké počasí na severu Čech v týdnu bylo, odvedla velký kus práce, postupem času se ale stav hrací plochy čím dále tím více zhoršoval.

„V prvním poločase jsme hráli dobře a a dobrou kombinací jsme si dokázali připravit i nějaké možnosti, po půli už ty podmínky pro naši kombinační hru byly těžší. Je třeba taky vidět, že Liberec má silný tým, který sází na jednoduchý fotbal a jednoduchý přechod nahoru, na dlouhé míče na Rabušice a Rondiče. Těší mě, že jsme se dokázali s tím vyrovnat a že jsme to vzadu zvládli na nulu. Celé mužstvo pracovalo směrem dozadu velice dobře a bez chyb,“ vyzdvihl Horejš.

To, že v šesti letošních zápasech černobílí dostali jediný gól, dle trenéra Dynama není žádná náhoda. „S hráči se o tom bavíme po každém utkání i po každém tréninku, které si natáčíme. Rozebíráme jednotlivé situace a upozorňujeme na věci, které po hráčích chceme. Sedlo si to, obrana de facto hraje v tomtéž složení a velmi dobré výkony podávají oba stopeři,“ pochválil zkušeného Králíka a mladého Talovierova. „Ale směrem dozadu velice dobře pracuje celé mužstvo. Já si totiž stojím za tím, že dobrá ofenzíva udělá jeden dva zápasy, skvělá defenzíva však udělá sezonu,“ podtrhl českobudějovický kouč.

Za Petra Javorka, jenž měl stop za žluté karty, v Liberci zaskočil v záloze Filip Havelka, jenž byl vedle obranných úkolů pilný i ve střelbě ze střední vzdálenosti a krátce před půlí jeho tečovaná rána minula libereckou branku jen těsně, a to zřejmě navíc i vinou Jugasovy teče. „Filip na tu šanci teď čekal, protože mužstvo teď hrálo dobře a my do sestavy nechtěli sahat. V zápase ale potvrdil, že do sestavy patří, ostatně spoustu zápasů hrál v základu, a to velice dobře. Platí to i tentokráte a na to, že měl herní pauzu, odehrál velice slušné utkání. Bylo vidět, že má velkou motivaci,“ chválil Horejš mladého středopolaře.

V Liberci nedohrál Lukáš Skovajsa, jenž v 88. min. po střetu s Peškem viděl druhou žlutou kartu. „Trefil jsem míč hlavou. Zda jsem trefil i hráče, či ne, to nevím,“ krčil rameny slovenský bek. „Říkal jsem rozhodčímu, ať se podívá na video, ale řekl, že ne.“

MOL CUP: OPĚT LIBEREC

V dalším kole 1. ligy se Dynamo střetne tuto neděli od 14 hod. doma s Opavou.

V osmifinále Mol Cupu dle pondělního losu zamíří Dynamo 3. března opět do Liberce.