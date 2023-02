„Je to pro nás strašně moc důležitá výhra a máme z ní obrovskou radost,“ zářil po zápase trenér Dynama Marek Nikl, jenž právě v Bohemians prožil velkou část své fotbalové kariéry.

Cenný tříbodový zisk se dle něj nerodil nijak lehce. „Byl to náročný zápas, Bohemians jsou velice nepříjemný soupeř, hrají jednoduše nahoru a tam to mají dobře poskládané, dobře se doplňují a dobře sbírají balony,“ vyzdvihl Nikl kvalitu nedělního soupeře fotbalistů Dynama, kteří se po čtyřech prohrách v lize za sebou zase radovali ze zisku důležitých tří bodů.

Diváci na Střeleckém ostrově sledovali vyrovnanou partii s brankovými šancemi na obou stranách. „Na nás bylo v první půli znát, že si doma stále ještě nevěříme, ta hra z naší strany nebyla ideální a dopředu jsme nebyli příliš nebezpeční,“ uznal trenér Nikl. „Naštěstí jsme některé nepříjemné situace přečkali,“ oddechl si. „Druhý poločas už byl jiný, byli jsme v dobrém pohybu bez míče a postupně jsme přebírali nad zápasem kontrolu. O pauze jsme si řekli, že to tam nějak dotlačíme, a to se povedlo.“

Vítězný gól svěřenci trenérů Nikla a Zápotočného vstřelili až šest minut před koncem: Havel v pokutovém území Pražanů vyhrál klíčový hlavičkový souboj, Adediran u tyče Jedličku v brance hostí sice nepřekonal, dobíhající Roman Potočný ale míč poslal nekompromisně do odkryté branky. „Já těch gólů tady moc nedal, za každý jsem rád,“ smál se šťastný střelec. „Tím spíš, že tentokrát ten můj gól má o to větší cenu, že týmy pod námi také bodují a my jsme hodně moc potřebovali vyhrát,“ dodal.

Trenérům Dynama vyšlo střídání, autor jediného gólu zápasu přišel na hřiště za Jakuba Matouška deset minut předtím. „Střídání se nám povedlo, vlastně všichni kluci, co tam po změně stran přišli, se velmi dobře dostali do hry,“ jmenoval Marek Nikl vedle Potočného také Mršiče, Čoliče a Čmelíka.

V samém závěru šel do hry i Penner za Adedirana, jehož na lavičku doprovázel aplaus domácích fanoušků. Zcela po zásluze, nigerijský útočník na hřišti patřil k nejlepším, díky své rychlosti a velké aktivitě se dostal do několika velkých brankových příležitostí a měl prsty i ve vítězné trefě. „Hrál dobře, ale to se dá říct o celém mužstvu, pochvala patří všem. Jsme moc rádi, že jsme tu sérii zápasů bez bodového zisku zlomili a že jsme navíc zápas odehráli s čistým kontem. Takže jen samá pozitiva,“ nešetřil trenér Marek Nikl superlativy.

Zatímco hráči i trenéři Dynama se po zápase radovali na děkovačce před kotlem svých fanoušků, v týmu Bohemians panovalo po zápase zklamání. „Když utkání prohrajete gólem v závěru, jste vždycky zklamaní,“ smutnil trenér Jaroslav Veselý. „My jsme nevstoupili do zápasu úplně dobře a soupeř měl také větší nasazení. Postupem času se nám dařilo nacházet v domácí defenzivě okénka a měli jsme si i dost šancí. Tlak jsme si vytvořili i v začátku druhé půle, kdy jsme měli i pár šancí. Pak však otěže hry zase převzali hráči Budějovic, zjednodušenou hrou nás dostali pod tlak a nakonec dokázali vstřelit i vítězný gól,“ mrzelo trenéra Bohemky.