„Mám v hlavě řešení, jak Jardu nahradit, není to ale jediné místo v sestavě, nad kterým váhám,“ přiznal Skuhravý. „Změn ale nebude hodně, hráčům věřím, stejně tak, že sestavu vybereme správnou,“ pokračoval opavský stratég.

Slavia má aktuálně velmi slušnou formu. „Musím říci, že na mě udělali dojem. Je to dobře kondičně připravené mužstvo, které má velkou rotaci týmu. Má hodně způsobů hry do ofenzívy, jsou variabilně zajímaví. Pro nás to bude dobrá možnost konfrontace a zároveň těžká zkouška. Nemám pocit, že by nás případná porážka negativně ovlivnila,“ uzavřel šéf opavské lavičky.

Utkání v Edenu má výkop v pátek v 18:30.