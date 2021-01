Domácí do zápasu nastoupili oproti vítěznému utkání s Příbramí s jedinou změnou, Havelku v záloze vystřídal Valenta.

Do samotného zápasu lépe vstoupili hosté, kteří se nastěhovali na polovinu Dynama, v úvodních třech minutách kopali dva rohy a už ve 4. min. Zorvan poprvé prověřil Drobného v brance Dynama. A v 6. minutě už vedli, když Zorvan po svém sólovém úniku protlačil z úhlu míč do sítě – 0:1.

Pro Jihočechy to byl šok, postupem času se však zvedli a vynutili si územní převahu. V 18. minutě Javorek uvolnil Mršiče, jeho tvrdá rána zpoza vápna ale šla nad břevno. Ve 22. minutě po Čoličově rohu už Alvir hlavou zamířil přesně, brankář Kočí se však zaskočit nedal. Ve 36. minutě Drobný dlouhým výkopem vyslal do brejku Mršiče, tomu se však lob přes vybíhajícího brankáře Kočího nepovedl.

Krátce před půlí se po Čavošově pasu řítil sám na příbramskou branku Brandner, stoper Kingue zatáhl za záchrannou brzdu, zápas pro něj předčasně skončil a na hosty čekaly dlouhé minuty hry v oslabení.

Do druhé půle trenéři Dynama ve snaze nepříznivé skóre otočit posílili ofenzívu o Ekpaie a Ledeckého, na to, jak vyzrát na obranný val hostí však dlouhé minuty hledali recept marně. Tlak Dynama postupem času narůstal, byla to hra na jednu branku, do větších šanci ale pozorná příbramská obrana domácí hráče nepouštěla.

Až čtvrt hodiny před koncem se Dynamo dočkalo, když Smiljanovič srazil Čoliče a sám faulovaný hráč nařízenou penaltu suverénně proměnil – 1:1. A jen tři minuty nato Matej Mršič napřáhl zpoza vápna a Kočí se po jeho tvrdé střele k tyči natahoval marně – 2:1.

Dynamo ČB – Příbram 2:1 (0:1)



Branky: 76. Čolič (11), 79. Mršič – 6. Zorvan. ŽK: Zorvan. ČK: Kingue (40.). Bez diváků. Matějček – Hájek, Melichar.



Dynamo: Drobný – Čolič, Talovierov, Králik, Novák – Čavoš, Valenta (46. Ledecký) – Brandner (46. Ekpai), Javorek (90. Mészáros), Mršič (90. Skovajsa) – Alvir (86. Havel).



Příbram: Kočí – Laňka, Tregler, Soldát. Kingue, Cmiljanović – Vais (62. Vilotič), Zorvan (76. Vávra), Hájek (76. Kvída), Nový (85. Januška) – Voltr (62. Voltr).

Nejbližší zápasy:

16. kolo (neděle 24.1.): Dynamo – Teplice (14.00)

17. kolo (sobota 30. 1.): Slovácko – Dynamo (16.00)

18. kolo (Pá 5.-So 7. 2.): Dynamo – Ostrava (bude upřesněno)

(vše stále bez diváků)