A fotbalisté Dynama to zvládli a po výhrách s Pardubicemi 2:0 a s Příbramí 2:1 v neděli porazili 2:0 i Teplice a po devítibodovém „anglickém“ týdnu se v tabulce posunuli na osmou příčku.

Fotbalisté Dynama to přitom jednoduché v neděli s Teplicemi neměli, protože hosté se po předchozím pětibrankovém výprasku od Jablonce chtěli na jihu Čech za potupný debakl rehabilitovat. Na jihu Čech tudíž Teplice vsadily na stoprocentní nasazení a maximální bojovnost. „Podali jsme lepší výkon než proti Jablonci,“ ocenil trenér Radim Kučera, jehož svěřenci měli i první velkou šanci, ale zkušený Vondrášek, sám na zadní tyči, v 15. minutě po přímém kopu hlavou poslal míč zblízka vedle tyče.

A krátce nato naopak udeřilo Dynamo, když brankáři Grigarovi po Mršičově rohu vypadl míč z rukou rovnou na hlavu stopera Maksyma Talovierova a ten nabídnutou možností nepohrdl.

Ani po inkasovaném gólu hosté nerezignovali. „Po té laciné brance, kdy jsme první gól soupeři nabídli, pro nás byla ta situace těžká, přesto jsme měli v první půli šance na srovnání,“ zmínil teplický kouč velkou možnost, kterou před půlí zahodil Řezníček.

Ačkoli hosté v zápase bojovali až do konce, jeli domů bez bodů a zklamaní, tři body zůstaly na jihu Čech. „Dneska obrovská spokojenost. A to jak s výsledkem, tak i s výkonem,“ nijak se trenér David Horejš na pozápasové tiskovce netajil svou spokojeností. „Myslím, že jsme odvedli velice dobrý výkon. Na rozdíl od středečního zápasu s Příbramí jsme tentokráte do zápasu vstoupili aktivně a soupeře jsme zatlačili. Z toho pramenil i náš vedoucí gól, který jsme dali ze standardní situace. Do přestávky jsme po většinu času dle mého soudu byli jednoznačně lepší,“ vyzdvihl trenér Dynama.

K výkonu svého mužstva po změně stran David Horejš už měl menší výhrady. „Nějaké věci jsme si řekli v kabině a kluci je dokázali přenést i do hry. Brzy po přestávce jsme dali z penalty druhou branku a měli pak i další příležitosti, třetí gól jsme však bohužel nepřidali. Což byla škoda, protože v závěru jsme si to trošku zkomplikovali svou poněkud naivní hrou, kdy jsme si vzadu zbytečně zahrávali a vyústilo to v penaltu proti nám,“ vraštil čelo kouč Dynama. „Ale naštěstí nás v tu chvíli podržel fantasticky Vorlis, “ zmínil Horejš zákrok Vojtěcha Vorla, jenž v brance po dohodě zaskočil za Jaroslava Drobného.

„Ta domluva byla jasná, my si Vojtu potřebujeme připravit na příští rok, proto jsme se rozhodli, že do brány půjde. V tréninku Vorlis vypadá výborně a oba zápasy, ve kterých dostal šanci, ať už s Plzní, či v Olomouci, odchytal velice dobře. Teď na to navázal,“ připomněl Horejš, že Vorel vedle zneškodněné penalty zazářil i čtvrt hodiny před koncem, kdy vyškrábl Moulisovu dělovku z přímého kopu konečky prstů na tyčku. „Předvedl velice dobrý výkon a na našem vítězství má velký podíl.“

Na rozdíl od Teplic, které pokutový kop nevyužily, Dynamo z penalty zasloužené vítězství pečetilo. Byla to ve třetím zápase v tomto týdnu už třetí penalta, kterou Jihočeši kopali – a pokaždé jejím úspěšným exekutorem byl Benjamin Čolič! „Za tu stoprocentní úspěšnost jsem samozřejmě moc rád a doufám, že mu to vydrží co možná nejdéle.“ chválil bosenského beka Horejš. dle něhož vždy záleží na sebevědomí hráče, který na penaltu jde. „Ta tíha leží na něm, Benži si ale v tomhle prostě věří.“

Zisku všech devíti bodů ze tří úvodních jarních utkání si Dynamo váží. „Na vstupu do sezony vždy hodně záleží a za to, že nám se to tak povedlo, jsem nesmírně rád. Nemenší radost máme ale i z toho, že jsme v těch zápasech podali kvalitní výkon. Nesmíme se tím ale uspokojit, sezona ještě zdaleka nekončí,“ uzavřel trenér David Horejš.

V posledním kole první poloviny nejvyšší soutěže hraje Dynamo v sobotu v Uherském Hradišti se Slováckem (16).