Zápas se St. Pölten zvládli fotbalisté z jihu Čech s velkým přehledem. „S výkonem i s výsledkem je samozřejmě spokojenost,“ uvedl pro klubový web trenér David Horejš, dle něhož hlavně první půle se jeho týmu velice povedla. „V naší hře byly pasáže, které snesou hodně přísné měřítko. Jen mě mrzí, že jsme do půle nedali více gólů, šancí jsme měli dost,“ možná měl trenér Dynama na mysli tři šance, které v prvním dějství měl Lukáš Jánošík, anebo krátce před pauzou hlavičku stopera Králíka, jenž po centru Kladrubského mířil vedle.

Po poločase Dynamo prostřídalo prakticky celou jedenáctku, přesto mělo hru dále ve své moci. „Jsem rád, že se do hry postupně dostali všichni hráči, že jsme i po přestávce přesto hráli velmi dobře a že jsme přidali další dvě pěkné branky,“ ocenil českobudějovický kouč.

Oba góly ve druhé půli dal Pavel Šulc, jenž se do týmu vrátil z Plzně na hostování do konce sezony. „My jsme ho moc chtěli, protože jsme věděli, co je to za hráče,“ pochvaloval si David Horejš a vyzdvihl i výkon debutanta Lukáše Skovajsy: „Je to typický levonohý hráč do kraje a v tom našem způsobu hry bude velmi důležitý. Podal velmi dobrý výkon a věřím, že bude přínosem.“

V sobotu se fotbalisté Dynama z Rakouska vrací domů.

TÁBORSKO V SOBĚSLAVI

Fotbalisté druholigového Táborska v 1. kole Mol Cupu hrají v pátek Soběslavi (18), kam se dle trenéra Miloslava Brožka hráči moc těší: „Rád bych hráčům za tu půlroční přípravu, trvající od března, poděkoval. Konečně je čeká soutěžní utkání,“ řekl kouč FCT a vrátil se ještě k přípravě s Dynamem B (5:1): „Vnímali jsme to čistě jako tréninkové utkání, po němž přišla selekce kádru. Někteří hráči ale ještě dostanou šanci se ukázat za béčko proti Lomu (zápas skončil výhrou 2:1 – pozn.), pak některým řekneme na shledanou. Na to, zda je kádr uzavřen, mohu odpovědět, že do příštího týdne musí být jasno. Jinými slovy – do mistráku se Žižkovem musí být vše domluvené,“ uzavřel Brožek.

Třetiligový Písek vstoupí do Mol Cupu v sobotu v Českém Brodě (17).